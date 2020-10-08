Спутники "Роскосмоса" следят за взрывами на складе в Рязанской области
Боеприпасы разрывались сначала каждые пять-десять секунд, к вечеру интенсивность снизилась, однако взрывы не прекратились до сих пор.
Боеприпасы разрывались сначала каждые пять-десять секунд, к вечеру интенсивность снизилась, однако взрывы не прекратились до сих пор.
Снаряды на горящих военных складах находились на 43 открытых площадках.
Снаряды на горящих военных складах находились на 43 открытых площадках.
В нескольких населенных пунктах в результате взрывов были повреждены жилые дома.
В нескольких населенных пунктах в результате взрывов были повреждены жилые дома.
В Скопинском и Ряжском районах Рязанской области ввели режим ЧС.
В Скопинском и Ряжском районах Рязанской области ввели режим ЧС.
Глава МЧС Евгений Зиничев и замминистра обороны Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП.
Глава МЧС Евгений Зиничев и замминистра обороны Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП.
Все меры по эвакуации из опасного района были приняты, сообщил губернатор региона Николай Любимов.
Все меры по эвакуации из опасного района были приняты, сообщил губернатор региона Николай Любимов.
Людей отправили в центры временного размещения. Региональному Минздраву поручили организовать там дежурство бригад скорой помощи.
Людей отправили в центры временного размещения. Региональному Минздраву поручили организовать там дежурство бригад скорой помощи.
За медпомощью обратились более 20 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания и головной болью. Госпитализированы 16 человек.
За медпомощью обратились более 20 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания и головной болью. Госпитализированы 16 человек.
Пожар в арсенале тушат порядка 800 военных и спасателей и около 200 единиц техники, в том числе четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8.
Пожар в арсенале тушат порядка 800 военных и спасателей и около 200 единиц техники, в том числе четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8.
Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС сбросили на очаг возгорания 126 тонн воды.
Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС сбросили на очаг возгорания 126 тонн воды.
К месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования.
К месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования.
Для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов.
Для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов.
Боеприпасы разрывались сначала каждые пять-десять секунд, к вечеру интенсивность снизилась, однако взрывы не прекратились до сих пор.
Снаряды на горящих военных складах находились на 43 открытых площадках.
В нескольких населенных пунктах в результате взрывов были повреждены жилые дома.
В Скопинском и Ряжском районах Рязанской области ввели режим ЧС.
Глава МЧС Евгений Зиничев и замминистра обороны Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП.
Все меры по эвакуации из опасного района были приняты, сообщил губернатор региона Николай Любимов.
Людей отправили в центры временного размещения. Региональному Минздраву поручили организовать там дежурство бригад скорой помощи.
За медпомощью обратились более 20 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания и головной болью. Госпитализированы 16 человек.
Пожар в арсенале тушат порядка 800 военных и спасателей и около 200 единиц техники, в том числе четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8.
Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС сбросили на очаг возгорания 126 тонн воды.
К месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования.
Для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов.