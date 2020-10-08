https://ria.ru/20201008/roskosmos-1578874988.html

Спутники "Роскосмоса" следят за взрывами на складе в Рязанской области

"Роскосмос" следит из космоса за взрывами на складе боеприпасов в Рязанской области, сообщает в четверг госкорпорация. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T17:03

2020-10-08T17:03

2020-10-08T17:03

взрывы на складах в рязанской области

роскосмос

ряжский район

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="https://ria.ru/organization_Roskosmos" target="_blank">Роскосмос</a>" следит из космоса за взрывами на складе боеприпасов в Рязанской области, сообщает в четверг госкорпорация.Согласно сообщению на сайте "Роскосмоса", российские спутники следили за прошедшую неделю за различными чрезвычайными ситуациями, в том числе вели мониторинг "последствий взрыва боеприпасов в <a href="https://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast" target="_blank">Рязанской области</a>".Кроме этого российские аппараты смотрели за обстановкой в устье реки Бурея в <a href="https://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj" target="_blank">Хабаровском крае</a>, паводкоопасной обстановкой в <a href="https://ria.ru/location_Amurskaja_oblast" target="_blank">Амурской области</a>, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, разливом нефтепродуктов в Республике Коми, подтоплением в Иркутской области, лесопожарной обстановкой в Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях, а также загрязнениями на Камчатке, в Свердловской области и Республике Бурятия.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Эвакуированы более 2,3 тысячи жителей. Военные уже начали разминировать села рядом с горящими складами.

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ряжский район

рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами. 2020-10-08T17:03 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, роскосмос, ряжский район, рязанская область, происшествия