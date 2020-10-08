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https://ria.ru/20201008/reaktor-1578877928.html
Подросток собрал у себя дома ядерный реактор и побил рекорд
Двенадцатилетний житель Теннесси (США) Джексон Освальт самостоятельно собрал функционирующий ядерный реактор, сообщает издание Unilad. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T17:13
2020-10-08T18:44
ядерные реакторы
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Двенадцатилетний житель Теннесси (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) Джексон Освальт самостоятельно собрал функционирующий ядерный реактор, сообщает издание <a href="https://www.unilad.co.uk/" target="_blank">Unilad</a>.Школьник попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой человек, достигший такого результата. Как отмечает СМИ, подростка вдохновил Тэйлор Уилсон, построивший термоядерный реактор в 14 лет. Джексон рассказал, что работал над проектом два года и все делал самостоятельно, несмотря на сложные задачи, с которыми пришлось столкнуться во время сборки реактора.
https://ria.ru/20201001/zadacha-1578051751.html
я не понял, а где он изотоп взял?
86
При зп инженера в 10-15к зеленых ничего сверхъестественного. А мальчик явно не в семье сантехника растет.
45
69
сша
РИА Новости
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60
ядерные реакторы, сша, в мире

Подросток собрал у себя дома ядерный реактор и побил рекорд

17:13 08.10.2020 (обновлено: 18:44 08.10.2020)
 
© Фото : Kevin Scott Ramos/Guinness World RecordsДжексон Освальт
Джексон Освальт - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : Kevin Scott Ramos/Guinness World Records
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Двенадцатилетний житель Теннесси (США) Джексон Освальт самостоятельно собрал функционирующий ядерный реактор, сообщает издание Unilad.
"Тот факт, что 12-летний ребенок понимает процесс ядерного синтеза, невероятен", — подчеркнуло издание.
Школьник попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой человек, достигший такого результата. Как отмечает СМИ, подростка вдохновил Тэйлор Уилсон, построивший термоядерный реактор в 14 лет.
Джексон рассказал, что работал над проектом два года и все делал самостоятельно, несмотря на сложные задачи, с которыми пришлось столкнуться во время сборки реактора.
Урок - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 14:43
Пример для младшеклассников поставил в тупик ученого-математика
 
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ядерные реакторыСШАВ мире
 
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