https://ria.ru/20201008/razvedka-1578626099.html

Дело слепых разведчиков. Америка не знает и не понимает Китай

Доклад этот, конечно, секретный, потому что подготовил его комитет по разведке палаты представителей конгресса США — после долгих и мрачных слушаний. Но, кроме... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T08:00

2020-10-08T08:00

2020-10-08T08:00

дональд трамп

китай

сша

авторы

мнение - авторы

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Доклад этот, конечно, секретный, потому что подготовил его комитет по разведке палаты представителей конгресса <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> — после долгих и мрачных слушаний. Но, кроме 100 засекреченных его рекомендаций, есть <a href="https://www.politico.com/news/2020/09/30/spy-community-china-threat-423702" target="_blank">36 открытых к обсуждению</a>. Обсуждать как минимум можно и нужно сделанный докладом вывод: американская разведка оказалась не в силах угнаться за технологическим и политическим развитием <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>. Америка поэтому не способна понять, с каким вызовом ее безопасности сталкивается. Если проще, ЦРУ и еще 16 шпионских ведомств страны проспали подъем Китая, и политическое руководство поэтому сегодня не знает, что с Китаем делать. Теперь подробности: в частности — из <a href="https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-09-30/us-intelligence-community-not-prepared-china-threat" target="_blank">статьи</a> главы упомянутого комитета <a href="http://ria.ru/person_Adam_SHiff/" target="_blank" data-auto="true">Адама Шиффа</a>. Да-да, выводы из его расследования он публикует широко, насколько это возможно. Итак, комитет его работал два года, установил, что разведка по китайской линии к полноценной работе "далеко не готова" и не будет готова еще десятилетия. <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> все больше видит себя державой, способной диктовать свою волю соседям (и не только им) и реализовывать свои "глобальные амбиции". А попросту — "заменить США в роли мирового лидера". И все это произошло очень быстро. Тем временем у разведслужб Соединенных Штатов нет ни четко поставленных целей, ни ресурсов для соответствия этому вызову. Стоп, здесь нельзя не вспомнить, как наши читатели совсем недавно могли ознакомиться с историей о вышедшей в США книге, посвященной провалам разведки на другом направлении — <a href="https://ria.ru/20200813/1575699138.html" target="_blank">ближневосточном</a> (речь шла о том, почему проиграна война в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>). И там рассказывалось, что в прошлом веке весь разведывательный механизм был ориентирован на работу против <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, в результате там попросту не было достаточно грамотных арабистов и прочих экспертов. Америка пошла на войну против терроризма полуслепой. А сейчас, в упомянутой статье, Адам Шифф говорит, что в той же разведке слишком много специалистов по исламскому терроризму и <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнему Востоку</a>, зато налицо слепота по части Китая. Тенденция, однако… Но вернемся к его прочим выводам, особенно на тему "а как надо". Надо, оказывается, перераспределить ресурсы в сторону работы с Китаем (а ближневосточные и "российские" кадры снова попадут под нож?). Еще надо изучать Китай по линии пандемий, перемен климата и экономики, а также культуры, поскольку все эти сферы могут оказать неожиданное влияние на национальную безопасность США. Надо лучше работать с открытой информацией — проблема лишь в том, что ее чересчур много, потребуется помощь искусственного интеллекта. Наконец, надо не забывать о влиянии китайцев на американские дела на территории самих Штатов, то есть о контрразведке. И для всего этого требуется очень много людей, новых людей, совсем не тех, что наличествуют сейчас… Чтобы создать в другой стране скромную и минимально пригодную сеть нелегалов, требуется несколько лет. Чтобы удовлетворить аппетиты Шиффа, речь и правда о десятилетиях. Еще есть такая штука, как деньги. Бюджет спецслужб США определяют по-разному — например, перебежчик Эдуард Сноуден <a href="https://www.interfax.ru/business/326185" target="_blank">говорил</a>: за прошедшие 12 лет было потрачено более 500 миллиардов долларов на разведку и борьбу с терроризмом. Но чтобы противостоять теперь Китаю по полной программе, этого будет явно недостаточно. Кстати, о провалах американской разведки — как сказано, в конце прошлого века она только и концентрировалась на СССР с союзниками, запустив ближневосточное и прочие направления. Но не смогла предсказать развала Советского Союза, затем не смогла определить траекторию России от козыревского присоединения к Западу на правах ученика к ее самостоятельной роли в мире… Не много ли провалов?И еще пара замечаний о том, что означает тот самый доклад комитета по разведке. Кто, например, такой Адам Шифф? Это не просто демократ, его имя постоянно фигурировало в списке лиц, причастных к заговору спецслужб против кандидата в президенты, а потом и президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>. Заговор — это что такое: вот, например, свежая <a href="https://www.gatestoneinstitute.org/16601/haspel-britain-trump-coup" target="_blank">публикация</a> на данную тему, где говорится, что среди заговорщиков — уже и нынешняя глава ЦРУ. Но нас-то в данном случае интересует нечто другое: не надо думать, что антикитайская истерия в США — это идея только республиканцев. Если такой демократ из демократов, как Шифф, повторяет весь стандартный набор антикитайских обвинений (во все той же статье), то в случае их прихода к власти на особые перемены Пекину рассчитывать не нужно. Будет все то же. Да уже и сейчас видно, что разница между двумя партиями только в оттенках. Например, демократы (и, кстати, тот же Шифф) подписываются под идеей людей Трампа, что Пекин виноват если не в создании, то в распространении коронавируса. А республиканцы тем временем обзавелись <a href="https://www.redstate.com/michael_thau/2020/09/17/920958/" target="_blank">новой идеей</a>: что Пекин виноват в целенаправленном навязывании карантинов как разрушительного метода борьбы с вирусом, начиная с <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> — и далее везде. Но виновник, (неважно, в чем) все тот же… И еще один очевидный вывод из доклада. В нем, по сути, говорится, что Америка попросту не понимает, что происходит в Пекине и прочих частях Китая, не знает, какие цели эта страна ставит (способности и намерения, как известно, две очень разные вещи). Для такого понимания у всего сонма шпионских ведомств нет ни необходимой армии специалистов, ни нужных ему денег. И повторим в третий раз: чтобы "понять Китай", США потребуются десятилетия наращивания потенциала разведки, особенно аналитического ее крыла. А раз так, то все происходящее сейчас между <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоном</a> и Пекином — а в довесок и вся конструкция внешней политики нынешней администрации — это чистая импровизация, дипломатия на табуретке, основанная на подозрениях. Может быть (страшно предположить), Китай и не ставит зловещих целей повелевать миром и Америкой в придачу? Может быть, и не нужно было нынешней администрации так явно показывать свой страх перед Пекином и превентивную агрессию к нему? Лучше было бы дождаться точных выводов разведки…

https://ria.ru/20200911/voyna-1577056849.html

https://ria.ru/20200121/1563641923.html

https://ria.ru/20200223/1565123811.html

Арсений Новиков Михаил Задорнов был прав характеризуя американцев. По сути это бандитская страна с ограниченным населением. Выезжают за счёт иммигрантов. Те кто управляет этим стадом, привыкли нагло брать всех ща горло, воевать чужими руками с сильными и победно со слабыми. Всё что выходит за пределы этого. Ставит их в тупик. 43

small_window Американцы теперь добывают разведданные из соцсетей и зачем им разведчики-нелегалы, когда можно за пятачок пучок недовольных властью скупить и госпереворот устроить, вернув строптивую лошадь в американское стойло? 14

10

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

дональд трамп, китай, сша, авторы, мнение - авторы