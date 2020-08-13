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Начать войну в Ираке и проиграть Америку: как это случилось
Нынешняя национальная катастрофа США вызвана (или спровоцирована) прежде всего неудачной иракской авантюрой: это сейчас как бы из серии очевидного. И книга,... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T11:00
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Когда в 2003м американцы началаи бомбить Ирак, на форуме сайта Би-Би-Си один очен прозорливый человек написал: Ну всё, теперь США будут молча ненавидеть почти все и обгладывать их империю с краёв, так что они подписали себе приговор. Тогда ему никто не поверил. Оказалось, правда.
84
Предлагаю всем задуматься над цифрами: Хусейна поймали , судили и приговорили к виселице за убийство 120 жителей какой то деревни при подавлении беспорядков. Чтобы его поймать, американцы начали войну и по сведениям иракцев убили около миллиона иракских граждан. Американцы это отрицают, говорят, что погибло от развязанных ими военных действий около 500 тысяч. Окей, давайте поверим им. 500 тысяч!!! Против 120. Так кого надо на виселицу?
60
10
северная корея
ближний восток
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/103270/73/1032707347_0:530:2699:2048_1400x0_80_0_0_69495fe3f8ccc766f533f9c03cf78deb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северная корея, ближний восток, билл клинтон, джордж буш (младший), саддам хусейн, сша, авторы

Начать войну в Ираке и проиграть Америку: как это случилось

08:00 13.08.2020 (обновлено: 11:00 13.08.2020)
54760
© РИА Новости / Давыдов / Перейти в фотобанкАмериканские солдаты наблюдают за порядком на улице Багдада
Американские солдаты наблюдают за порядком на улице Багдада
© РИА Новости / Давыдов
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Нынешняя национальная катастрофа США вызвана (или спровоцирована) прежде всего неудачной иракской авантюрой: это сейчас как бы из серии очевидного. И книга, которая только что вышла в Америке, хороша не только тем, что подробно анализирует, как и кем принимались решения о начале интервенции в Ирак в марте 2003 года. Она еще и провоцирует дискуссию на темы о том, что дело ведь не только в неадекватности тогдашней правящей команды — Джорджа Буша и прочих. Есть причины поглубже, типа "а откуда берется неадекватность"…

Речь о работе Роберта Дрейпера "Начать войну. Как администрация Буша втянула Америку в Ирак" (To Start a War, by Robert Draper). Автор имел дружеские связи с семьей Буш — до момента, когда начал эту книгу писать: тут экс-президент говорить с ним отказался. Другие не отказывались. Дрейпер собрал интервью с сотнями чиновников того времени, что делает текст не всегда читаемым, но весьма полезным.

Давайте посмотрим на цену вопроса глазами человека уже нашего времени — и необязательно американца. К чему привела Америку и мир война в Ираке?
1
Самое очевидное: пришел конец иллюзиям 90-х годов насчет того, что теперь в мире есть единственная сверхдержава, которая этим миром рулит. Потому что сверхдержава показала всем, что войну-то с очевидно слабым противником она выиграть может (не то что в Индокитае 60-70-х годов прошлого века), но такая победа уничтожает еще и победителя.
2
Оказалось, что и ближайшие союзники (Германия и Франция), и вполне тогда доброжелательные партнеры (Россия) в такой ситуации могут иметь свою точку зрения и, если нужно, Америку игнорировать.
3
Получилось так, что, оккупировав страну (то есть Ирак), Америка, со всей ее финансовой и прочей мощью, оказалась не способна сделать эту страну счастливой и процветающей. Значит, политическая система и система ценностей США (и Запада) на экспорт не годятся, что наводит на правильные мысли и действия десятки государств по всему миру. То есть оказалось, что без Америки не только можно, а нужно обходиться.
4
И есть пока не очень исследованный вопрос насчет нынешнего раскола и идейного развала американского общества, всей системы управления, не говоря о финансах, — а случилась бы со страной эта катастрофа, если бы не иракская авантюра? В любом случае Ирак тут внес существенный вклад.
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
9 августа, 08:00
"Это началось недавно": почему солдаты армии США убивают друг друга
Книга Дрейпера показывает нам прежде всего чисто случайный вроде бы сюжет: деградацию американской разведки. Оказывается, в конце 90-х ЦРУ имело проблемы с администрацией Билла Клинтона, вплоть до перспективы раздела агентства на несколько частей. Но тут случился теракт 11 сентября 2001 года, и у тогдашнего главы ведомства, Джорджа Тенета, возникли надежды на возрождение влияния.
Кстати, провалы ЦРУ в 90-х имели свои, и очень разные, причины, но дальше сложилась смешная ситуация — именно на Ближнем Востоке (как выявилось по итогам всего иракского сюжета) возникла нехватка умных и способных специалистов. А тут Тенету потребовалось доказать недоказуемое — что иракский лидер Саддам Хусейн состоял в тайном альянсе с "Аль-Каидой"*, устроившей теракт 11 сентября, и что он готовил против США оружие массового поражения.
А как ведет себя плохая разведка в таких случаях? Изготовляет фальшивки и просит им верить. Кстати, ситуация по сравнению с 2003 годом не сильно изменилась, жалкая история с "российским вмешательством в американские выборы" тоже строилась на откровенно негодном материале. В общем, умная разведка экономит государству большие деньги, глупая создает громадные проблемы.
Но провал одного ведомства — это все-таки частность. Никакой иракской катастрофы не было бы, если бы лично Джордж Буш и люди, которых он назначил на ключевые посты, не требовали от ЦРУ ту самую фальшивую информацию. Да, Тенет превратил свою контору в агентство, "продающее публике" идею того, что Саддам — угроза для США. Но его буквально вынуждали к тому все ключевые персонажи той эпохи — замминистра обороны Пол Вулфовиц и его начальник Дональд Рамсфельд, вице-президент Дик Чейни и прежде всего сам президент.
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
4 августа, 10:00
"Самая большая ошибка". Трамп назвал сокрушительный провал в истории США
Почему они это делали? Потому что были идеологами глобализма, то есть ничем не сдерживаемого американского лидерства во всем мире. Еще на прежних своих должностях, в конце 90-х, они добились принятия конгрессом "Акта освобождения Ирака", создали комиссии, которые, собственно, и обвиняли ЦРУ в том, что оно не замечало "угрозы" со стороны Ирака (а заодно и Ирана с Северной Кореей). Ну а когда террористы ударили по Нью-Йорку, страна впала в неконтролируемую истерику, которой все эти люди просто не могли не воспользоваться.

Что касается Буша, то для него, согласно книге, Саддам был не просто чудовищем, а таким, что оставлять его у власти было немыслимо. И прочих неправильных иностранных лидеров — тоже: наконец-то пришел час для Америки показать, что она теперь та самая единственная сверхдержава.

Результат: по словам Дрейпера, в администрации не было ни единой дискуссии о том, начинать ли войну в Ираке. Разговоры шли только о том, когда и как.
А что это за ситуация, когда у власти находятся люди с какими-то готовыми идеями, а от их подчиненных требуется лишь подобрать те — и только те — факты, которые этим заранее заданным идеям соответствуют? (Кстати, сегодня в США происходит то же самое, но по большей части в отношении Китая; вчера подобное творилось против России.)
Президент США Дональд Трамп на военной авиабазе Рамштайн, Германия
10 августа, 08:00
Трамп выводит войска из Германии во благо США. И всего мира
Так вот, когда идеи задаются заранее, а факты им обязаны соответствовать, — это называется невежеством и деградацией правящего класса державы. А также деградацией ее образованного класса в целом. И если президентов, премьеров или королей можно как-то поменять, то нацию в целом — посложнее. Эта мысль мелькает в откликах на книгу Дрейпера: "наше общество — антиинтеллектуальное", "школы, которые делают вид, что преподают историю, социологию, культуру", чаще собирают деньги и дают за них иллюзию образования…
О деградации образования в США и союзных им странах начали всерьез говорить в 90-е, откуда, как видим, растут корни "иракской" и прочих проблем. И закончится этот разговор нескоро.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
7161534614
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Северная КореяБлижний ВостокБилл КлинтонДжордж Буш (младший)Саддам ХусейнСШААвторы
Популярные комментарии
Когда в 2003м американцы началаи бомбить Ирак, на форуме сайта Би-Би-Си один очен прозорливый человек написал: Ну всё, теперь США будут молча ненавидеть почти все и обгладывать их империю с краёв, так что они подписали себе приговор. Тогда ему никто не поверил. Оказалось, правда.
13 августа, 10:26
НМНиколай Маров
8101002
Предлагаю всем задуматься над цифрами: Хусейна поймали , судили и приговорили к виселице за убийство 120 жителей какой то деревни при подавлении беспорядков. Чтобы его поймать, американцы начали войну и по сведениям иракцев убили около миллиона иракских граждан. Американцы это отрицают, говорят, что погибло от развязанных ими военных действий около 500 тысяч. Окей, давайте поверим им. 500 тысяч!!! Против 120. Так кого надо на виселицу?
13 августа, 14:24
DDialint62
5901000
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