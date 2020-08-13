Начать войну в Ираке и проиграть Америку: как это случилось

1 Самое очевидное: пришел конец иллюзиям 90-х годов насчет того, что теперь в мире есть единственная сверхдержава, которая этим миром рулит. Потому что сверхдержава показала всем, что войну-то с очевидно слабым противником она выиграть может (не то что в Индокитае 60-70-х годов прошлого века), но такая победа уничтожает еще и победителя. Самое очевидное: пришел конец иллюзиям 90-х годов насчет того, что теперь в мире есть единственная сверхдержава, которая этим миром рулит. Потому что сверхдержава показала всем, что войну-то с очевидно слабым противником она выиграть может (не то что в Индокитае 60-70-х годов прошлого века), но такая победа уничтожает еще и победителя.

2 Оказалось, что и ближайшие союзники (Германия и Франция), и вполне тогда доброжелательные партнеры (Россия) в такой ситуации могут иметь свою точку зрения и, если нужно, Америку игнорировать. Оказалось, что и ближайшие союзники (Германия и Франция), и вполне тогда доброжелательные партнеры (Россия) в такой ситуации могут иметь свою точку зрения и, если нужно, Америку игнорировать.

3 Получилось так, что, оккупировав страну (то есть Ирак), Америка, со всей ее финансовой и прочей мощью, оказалась не способна сделать эту страну счастливой и процветающей. Значит, политическая система и система ценностей США (и Запада) на экспорт не годятся, что наводит на правильные мысли и действия десятки государств по всему миру. То есть оказалось, что без Америки не только можно, а нужно обходиться. Получилось так, что, оккупировав страну (то есть Ирак), Америка, со всей ее финансовой и прочей мощью, оказалась не способна сделать эту страну счастливой и процветающей. Значит, политическая система и система ценностей США (и Запада) на экспорт не годятся, что наводит на правильные мысли и действия десятки государств по всему миру. То есть оказалось, что без Америки не только можно, а нужно обходиться.