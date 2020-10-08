https://ria.ru/20201008/razgovor-1578896053.html

Мишустин провел разговор с премьером Азербайджана

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджанской Республики Али Асадовым, стороны подчеркнули необходимость обеспечения РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T18:11

2020-10-08T18:11

2020-10-08T18:12

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

михаил мишустин

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> провел телефонный разговор с премьером Азербайджанской Республики Али Асадовым, стороны подчеркнули необходимость обеспечения мира и безопасности в <a href="http://ria.ru/location_Zakavkaze/" target="_blank" data-auto="true">Закавказье</a>, сообщает пресс-служба кабмина РФ."Состоялся телефонный разговор Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, обменялись мнениями о ходе реализации крупных совместных проектов в различных областях", - говорится в сообщении.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201008/karabakh-1578892348.html

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россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, михаил мишустин, азербайджан, армения, в мире