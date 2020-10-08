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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201008/ranenye-1578925086.html
В МИД рассказали о состоянии раненных в Карабахе журналистов
Посольство РФ в Ереване находится в контакте с МИД Армении в связи с ранением российских журналистов в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, двое из которых... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T21:28
2020-10-08T21:34
мария захарова
нагорный карабах
ереван
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт- РИА Новости.</strong> Посольство РФ в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> находится в контакте с МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в связи с ранением российских журналистов в зоне конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, двое из которых получили травмы средней тяжести, еще один в тяжелом состоянии, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Российское посольство в Ереване находится в контакте с МИД Армении в связи с ранением российских журналистов в зоне конфликта", - сказала она."По нашей информации, один из них находится в тяжелом состоянии, ему делают операцию. У двоих ранения средней тяжести, они также вскоре будут прооперированы", - отметила <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a>. "Как только все будут транспортабельны, их доставят в Ереван", - заключила она.
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/shushi-1578917505.html
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нагорный карабах
ереван
армения
РИА Новости
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мария захарова, нагорный карабах, ереван, армения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

В МИД рассказали о состоянии раненных в Карабахе журналистов

21:28 08.10.2020 (обновлено: 21:34 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСобор Святого Христа Всеспасителя, поврежденный в результате обстрела города Шуша в Нагорном Карабахе
Собор Святого Христа Всеспасителя, поврежденный в результате обстрела города Шуша в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 8 окт- РИА Новости. Посольство РФ в Ереване находится в контакте с МИД Армении в связи с ранением российских журналистов в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, двое из которых получили травмы средней тяжести, еще один в тяжелом состоянии, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российское посольство в Ереване находится в контакте с МИД Армении в связи с ранением российских журналистов в зоне конфликта", - сказала она.
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя в карабахском Шуши - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 20:26
Раненный в Карабахе российский журналист потерял 3,5 литра крови
"По нашей информации, один из них находится в тяжелом состоянии, ему делают операцию. У двоих ранения средней тяжести, они также вскоре будут прооперированы", - отметила Захарова. "Как только все будут транспортабельны, их доставят в Ереван", - заключила она.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМария ЗахароваНагорный КарабахЕреванАрменияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
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