https://ria.ru/20201008/ranenye-1578925086.html

В МИД рассказали о состоянии раненных в Карабахе журналистов

Посольство РФ в Ереване находится в контакте с МИД Армении в связи с ранением российских журналистов в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, двое из которых... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T21:28

2020-10-08T21:28

2020-10-08T21:34

мария захарова

нагорный карабах

ереван

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578873929_0:0:1121:630_1400x0_80_0_0_009c2b63d5eafe328a3e967618758e2b.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт- РИА Новости.</strong> Посольство РФ в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> находится в контакте с МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в связи с ранением российских журналистов в зоне конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, двое из которых получили травмы средней тяжести, еще один в тяжелом состоянии, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Российское посольство в Ереване находится в контакте с МИД Армении в связи с ранением российских журналистов в зоне конфликта", - сказала она."По нашей информации, один из них находится в тяжелом состоянии, ему делают операцию. У двоих ранения средней тяжести, они также вскоре будут прооперированы", - отметила <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a>. "Как только все будут транспортабельны, их доставят в Ереван", - заключила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/shushi-1578917505.html

2

нагорный карабах

ереван

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, нагорный карабах, ереван, армения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире