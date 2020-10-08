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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201008/putin-1578936544.html
Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу Нагорного Карабаха, призвав участников конфликта прекратить боевые действия из гуманитарных... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T23:36
2020-10-09T00:46
никол пашинян
ильхам алиев
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
владимир путин
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости</strong>. Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> выступил с обращением по поводу Нагорного Карабаха, призвав участников конфликта прекратить боевые действия из гуманитарных соображений.Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер провел серию телефонных переговоров с президентом <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхамом Алиевым</a> и премьер-министром <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Николом Пашиняном</a>.Путин указал на необходимость остановить столкновения в регионе, чтобы провести обмен пленными и телами погибших.Ситуация в КарабахеСтолкновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху — призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
Почти две недели выжидал, обдумывал. Слава Путину! Слава неискажённой истории о ВОВ и о печенегах! России Слава!
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А ногами не топал?
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армения
нагорный карабах
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никол пашинян, ильхам алиев, армения, нагорный карабах, владимир путин, безопасность, в мире

Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе

23:36 08.10.2020 (обновлено: 00:46 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ
Президент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу Нагорного Карабаха, призвав участников конфликта прекратить боевые действия из гуманитарных соображений.
Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер провел серию телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Путин указал на необходимость остановить столкновения в регионе, чтобы провести обмен пленными и телами погибших.
"Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении", — заявили в Кремле.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе

Ситуация в Карабахе

Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянИльхам АлиевАрменияНагорный КарабахВладимир ПутинБезопасностьВ мире
 
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