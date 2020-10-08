https://ria.ru/20201008/putin-1578936544.html

Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу Нагорного Карабаха, призвав участников конфликта прекратить боевые действия из гуманитарных... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T23:36

2020-10-08T23:36

2020-10-09T00:46

никол пашинян

ильхам алиев

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

владимир путин

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости</strong>. Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> выступил с обращением по поводу Нагорного Карабаха, призвав участников конфликта прекратить боевые действия из гуманитарных соображений.Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер провел серию телефонных переговоров с президентом <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхамом Алиевым</a> и премьер-министром <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Николом Пашиняном</a>.Путин указал на необходимость остановить столкновения в регионе, чтобы провести обмен пленными и телами погибших.Ситуация в КарабахеСтолкновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху — призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

Александр Аникин Почти две недели выжидал, обдумывал. Слава Путину! Слава неискажённой истории о ВОВ и о печенегах! России Слава! 133

шпиён mike А ногами не топал? 113

101

армения

нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, армения, нагорный карабах, владимир путин, безопасность, в мире