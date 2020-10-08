https://ria.ru/20201008/putin-1578798993.html

Путин проведет совещание по техническому оснащению МЧС

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет совещание по техническому оснащению МЧС РФ и заслушает доклад главы министерства Евгения Зиничева по пожару на... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:22

2020-10-08T12:22

2020-10-08T12:22

взрывы на складах в рязанской области

максим орешкин

денис мантуров

ростех

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рязань

николай патрушев

рязанская область

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в четверг проведет совещание по техническому оснащению <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ и заслушает доклад главы министерства <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Zinichev/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Зиничева</a> по пожару на складе боеприпасов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязани</a>, сообщил пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Будет заслушан доклад министра о том, что делается для ликвидации этого пожара и его последствий", - сказал Песков журналистам, говоря о рабочем графике президента в четверг.По его словам, также на совещание приглашены глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a>, глава "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHemezov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Чемезов</a>, Секретарь Совета Безопасности России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a>, помощник президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Oreshkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Орешкин</a> - "с тем, чтобы заодно обсудить вопросы технического оснащения подразделений МЧС".Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. Была перекрыта федеральная трасса "Каспий". Как отмечали власти, погибших при ЧП нет, пять человек пострадали. По последним данным военных, интенсивность разрывов снарядов под Рязанью снизилась до одного взрыва в 15-25 минут, что говорит об уничтожении основных групп боеприпасов. Специалисты Минобороны с рассветом планирует приступить к локализации очагов пожара непосредственно на территории арсенала.

https://ria.ru/20201008/pozhar-1578767931.html

рязань

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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