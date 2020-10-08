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https://ria.ru/20201008/pushkov-1578744277.html
Пушков сравнил приехавшего в Лондон Зеленского с комедиантом
Сенатор Алексей Пушков высмеял фотографию, на которой президент Украины Владимир Зеленский запечатлен с членами британской королевской семьи. Соответствующий... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T04:08
2020-10-08T11:47
борис джонсон
алексей пушков
владимир зеленский
великобритания
лондон
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> высмеял фотографию, на которой президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> запечатлен с членами британской королевской семьи. Соответствующий пост Пушков опубликовал в своем <a href="https://t.me/alexey_pushkov" target="_blank">телеграме</a>.В среду герцог и герцогиня Кембриджские приняли Зеленского, находящегося с визитом в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a>, и его супругу Елену в Букингемском дворце. Снимки со встречи опубликовала пресс-служба принца Уильяма и его супруги Кейт в твиттере."Все-таки есть аудитории, где у Зеленского что-то получается. Главное, чтобы не на крупных саммитах его снимали, а в более узком кругу. На саммитах талант комедианта не востребован, а в знатных гостиных — вполне", — написал сенатор.Зеленский находится в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> с двухдневным визитом. В четверг премьер-министр Великобритании <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> и украинский президент подпишут новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Ранее стороны подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах.
https://ria.ru/20201006/zelenskiy-1578335994.html
Вообще-то Зеленкий и есть комедиант профессиональный... Клоуном был, им и остался...😂😄😆
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Чего попросят взамен, руссофобию, больше нет ничего
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великобритания
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борис джонсон, алексей пушков, владимир зеленский, великобритания, лондон, украина, в мире

Пушков сравнил приехавшего в Лондон Зеленского с комедиантом

04:08 08.10.2020 (обновлено: 11:47 08.10.2020)
 
© REUTERS / Jonathan Brady/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой во время аудиенции в Букингемском дворце в Лондоне
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой во время аудиенции в Букингемском дворце в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© REUTERS / Jonathan Brady/Pool
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высмеял фотографию, на которой президент Украины Владимир Зеленский запечатлен с членами британской королевской семьи. Соответствующий пост Пушков опубликовал в своем телеграме.
В среду герцог и герцогиня Кембриджские приняли Зеленского, находящегося с визитом в Лондоне, и его супругу Елену в Букингемском дворце. Снимки со встречи опубликовала пресс-служба принца Уильяма и его супруги Кейт в твиттере.
"Все-таки есть аудитории, где у Зеленского что-то получается. Главное, чтобы не на крупных саммитах его снимали, а в более узком кругу. На саммитах талант комедианта не востребован, а в знатных гостиных — вполне", — написал сенатор.
Зеленский находится в Великобритании с двухдневным визитом. В четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и украинский президент подпишут новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Ранее стороны подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах.
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Борис ДжонсонАлексей ПушковВладимир ЗеленскийВеликобританияЛондонУкраинаВ мире
 
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