https://ria.ru/20201008/pushkov-1578744277.html

Пушков сравнил приехавшего в Лондон Зеленского с комедиантом

Сенатор Алексей Пушков высмеял фотографию, на которой президент Украины Владимир Зеленский запечатлен с членами британской королевской семьи. Соответствующий... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T04:08

2020-10-08T04:08

2020-10-08T11:47

борис джонсон

алексей пушков

владимир зеленский

великобритания

лондон

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> высмеял фотографию, на которой президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> запечатлен с членами британской королевской семьи. Соответствующий пост Пушков опубликовал в своем <a href="https://t.me/alexey_pushkov" target="_blank">телеграме</a>.В среду герцог и герцогиня Кембриджские приняли Зеленского, находящегося с визитом в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a>, и его супругу Елену в Букингемском дворце. Снимки со встречи опубликовала пресс-служба принца Уильяма и его супруги Кейт в твиттере."Все-таки есть аудитории, где у Зеленского что-то получается. Главное, чтобы не на крупных саммитах его снимали, а в более узком кругу. На саммитах талант комедианта не востребован, а в знатных гостиных — вполне", — написал сенатор.Зеленский находится в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> с двухдневным визитом. В четверг премьер-министр Великобритании <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> и украинский президент подпишут новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Ранее стороны подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

https://ria.ru/20201006/zelenskiy-1578335994.html

Alex Capilat Вообще-то Зеленкий и есть комедиант профессиональный... Клоуном был, им и остался...😂😄😆 196

Андрей Глухарев Чего попросят взамен, руссофобию, больше нет ничего 165

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великобритания

лондон

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис джонсон, алексей пушков, владимир зеленский, великобритания, лондон, украина, в мире