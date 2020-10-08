Жириновский предложил выдвинуть ученых центра Гамалеи на Госпремию
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выдвинуть в 2021 году коллектив Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи во главе с Александром Гинзбургом на Госпремию, а также наградить их Орденами Александра Невского за неоценимый вклад в медицину.
Ранее в комитете Госдумы по охране здоровья заявили РИА Новости, что ученых российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавших первую в мире вакцину от COVID-19, следует выдвинуть на получение Нобелевской премии в 2021 году. Глава центра Александр Гинцбург отметил, что эту награду нередко присуждают за давно сделанные открытия, добавив, что в первую очередь хотелось бы быть отмеченными в своей стране.
"Кроме денежных премий, государство могло бы наградить Александра Гинцбурга и его команду Орденами за заслуги перед отечеством или Орденами Александра Невского за неоценимый вклад в медицину. Ведь люди работали без сна, первые эксперименты провели на себе самих, в итоге мы... первыми вышли на путь всеобщей вакцинации от COVID", - сказал Жириновский РИА Новости.
Он предположил, что спрос на вакцину от коронавируса за границей будет большой. "В любой стране таких врачей и ученых носили бы на руках. Должны сделать это и мы. Как минимум, их нужно выдвинуть на Государственную премию в 2021 году", - считает лидер ЛДПР.
Политик напомнил, что ЛДПР уже в августе предлагала наградить врачей Центра им. Гамалеи, а до этого – в июне – выделить премию за разработку вакцины.
"Конечно, поощрение должно быть обязательно. Врачи, ученые, которые дали нам первыми в мире вакцину от коронавируса – главной всемирной напасти этого года, – должны быть отмечены на высочайшем уровне", - подчеркнул Жириновский.
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