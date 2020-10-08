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https://ria.ru/20201008/premiya-1578899872.html
Жириновский предложил выдвинуть ученых центра Гамалеи на Госпремию
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выдвинуть в 2021 году коллектив Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи во главе с... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T18:28
2020-10-08T18:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
коронавирусы
здоровье - общество
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> предложил выдвинуть в 2021 году коллектив Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи во главе с Александром Гинзбургом на Госпремию, а также наградить их Орденами Александра Невского за неоценимый вклад в медицину.Ранее в комитете Госдумы по охране здоровья заявили РИА Новости, что ученых российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавших первую в мире вакцину от COVID-19, следует выдвинуть на получение Нобелевской премии в 2021 году. Глава центра <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a> отметил, что эту награду нередко присуждают за давно сделанные открытия, добавив, что в первую очередь хотелось бы быть отмеченными в своей стране."Кроме денежных премий, государство могло бы наградить Александра Гинцбурга и его команду Орденами за заслуги перед отечеством или Орденами Александра Невского за неоценимый вклад в медицину. Ведь люди работали без сна, первые эксперименты провели на себе самих, в итоге мы... первыми вышли на путь всеобщей вакцинации от COVID", - сказал Жириновский РИА Новости.Он предположил, что спрос на вакцину от коронавируса за границей будет большой. "В любой стране таких врачей и ученых носили бы на руках. Должны сделать это и мы. Как минимум, их нужно выдвинуть на Государственную премию в 2021 году", - считает лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>.Политик напомнил, что ЛДПР уже в августе предлагала наградить врачей Центра им. Гамалеи, а до этого – в июне – выделить премию за разработку вакцины."Конечно, поощрение должно быть обязательно. Врачи, ученые, которые дали нам первыми в мире вакцину от коронавируса – главной всемирной напасти этого года, – должны быть отмечены на высочайшем уровне", - подчеркнул Жириновский.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201008/vaktsina-1578761772.html
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578107525.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, коронавирусы, здоровье - общество, владимир жириновский, общество

Жириновский предложил выдвинуть ученых центра Гамалеи на Госпремию

18:28 08.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выдвинуть в 2021 году коллектив Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи во главе с Александром Гинзбургом на Госпремию, а также наградить их Орденами Александра Невского за неоценимый вклад в медицину.
Ранее в комитете Госдумы по охране здоровья заявили РИА Новости, что ученых российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавших первую в мире вакцину от COVID-19, следует выдвинуть на получение Нобелевской премии в 2021 году. Глава центра Александр Гинцбург отметил, что эту награду нередко присуждают за давно сделанные открытия, добавив, что в первую очередь хотелось бы быть отмеченными в своей стране.
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"Кроме денежных премий, государство могло бы наградить Александра Гинцбурга и его команду Орденами за заслуги перед отечеством или Орденами Александра Невского за неоценимый вклад в медицину. Ведь люди работали без сна, первые эксперименты провели на себе самих, в итоге мы... первыми вышли на путь всеобщей вакцинации от COVID", - сказал Жириновский РИА Новости.
Он предположил, что спрос на вакцину от коронавируса за границей будет большой. "В любой стране таких врачей и ученых носили бы на руках. Должны сделать это и мы. Как минимум, их нужно выдвинуть на Государственную премию в 2021 году", - считает лидер ЛДПР.
Политик напомнил, что ЛДПР уже в августе предлагала наградить врачей Центра им. Гамалеи, а до этого – в июне – выделить премию за разработку вакцины.
"Конечно, поощрение должно быть обязательно. Врачи, ученые, которые дали нам первыми в мире вакцину от коронавируса – главной всемирной напасти этого года, – должны быть отмечены на высочайшем уровне", - подчеркнул Жириновский.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. ГамалеиКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ЖириновскийОбщество
 
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