Пожар на складе под Рязанью локализовали

<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Пожар на арсенале в <a href="https://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast" target="_blank">Рязанской области</a> локализован, сообщили в Минобороны России.Замминистра обороны также подчеркнул, что в четверг главной задачей ликвидации ЧС являлось обеспечение максимальной проливки технической территории склада и прилегающих к ней участков местности. Для этого были организованы вылеты авиации для тушения, в которых принимали участие самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8, Ми-26."Сегодня мы уже зашли на техническую территорию арсенала для её проливания, завтра основными силами продолжим выполнение этих мероприятий, для того чтобы максимально пролить всю территорию с использованием самолетов Ил-76 и вертолетов с водосливными устройствами", - добавил <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Bulgakov_2" target="_blank">Булгаков</a>.По его словам, главной задачей на пятницу является "максимальный пролив всего арсенала и его периметра, чтобы быть полностью уверенными в завершении этих мероприятий".Отмечается, что всего с утра четверга для тушения пожара на арсенале боеприпасов в Рязанской области авиация ВКС совершила 12 вылетов самолетов Ил-76, 118 вылетов вертолетов Ми-8 и 9 вылетов вертолета Ми-26, сбросив в общей сложности на очаги возгорания в районе ЧС более 1200 тонн воды.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Эвакуированы более 2,3 тысячи жителей.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры с места ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами
На территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области взорвались боеприпасы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Жителей деревни Кузьминка-2 эвакуировали. Пострадавших нет. По информации Министерства обороны, взрывы прогремели на складе с артиллерийскими снарядами, расположенном у населенного пункта Желтухино. Огонь туда перекинулся с загоревшейся травы, уточнили в пресс-службе Западного военного округа.
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пожар на арсенале в Рязанской области локализован, сообщили в Минобороны России.
"По результатам проведенной нами работы мы можем с полной уверенностью говорить, что пожар локализован как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру", - сообщил журналистам замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, возглавляющий оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Замминистра обороны также подчеркнул, что в четверг главной задачей ликвидации ЧС являлось обеспечение максимальной проливки технической территории склада и прилегающих к ней участков местности. Для этого были организованы вылеты авиации для тушения, в которых принимали участие самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8, Ми-26.
"Сегодня мы уже зашли на техническую территорию арсенала для её проливания, завтра основными силами продолжим выполнение этих мероприятий, для того чтобы максимально пролить всю территорию с использованием самолетов Ил-76 и вертолетов с водосливными устройствами", - добавил Булгаков.
По его словам, главной задачей на пятницу является "максимальный пролив всего арсенала и его периметра, чтобы быть полностью уверенными в завершении этих мероприятий".
Отмечается, что всего с утра четверга для тушения пожара на арсенале боеприпасов в Рязанской области авиация ВКС совершила 12 вылетов самолетов Ил-76, 118 вылетов вертолетов Ми-8 и 9 вылетов вертолета Ми-26, сбросив в общей сложности на очаги возгорания в районе ЧС более 1200 тонн воды.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Эвакуированы более 2,3 тысячи жителей.
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