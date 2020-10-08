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Пожар на складе под Рязанью локализовали
Пожар на арсенале в Рязанской области локализован, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T17:40
2020-10-08T17:55
дмитрий булгаков
министерство обороны рф (минобороны рф)
взрывы на складах в рязанской области
рязанская область
безопасность
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Пожар на арсенале в <a href="https://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast" target="_blank">Рязанской области</a> локализован, сообщили в Минобороны России.Замминистра обороны также подчеркнул, что в четверг главной задачей ликвидации ЧС являлось обеспечение максимальной проливки технической территории склада и прилегающих к ней участков местности. Для этого были организованы вылеты авиации для тушения, в которых принимали участие самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8, Ми-26."Сегодня мы уже зашли на техническую территорию арсенала для её проливания, завтра основными силами продолжим выполнение этих мероприятий, для того чтобы максимально пролить всю территорию с использованием самолетов Ил-76 и вертолетов с водосливными устройствами", - добавил <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Bulgakov_2" target="_blank">Булгаков</a>.По его словам, главной задачей на пятницу является "максимальный пролив всего арсенала и его периметра, чтобы быть полностью уверенными в завершении этих мероприятий".Отмечается, что всего с утра четверга для тушения пожара на арсенале боеприпасов в Рязанской области авиация ВКС совершила 12 вылетов самолетов Ил-76, 118 вылетов вертолетов Ми-8 и 9 вылетов вертолета Ми-26, сбросив в общей сложности на очаги возгорания в районе ЧС более 1200 тонн воды.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Эвакуированы более 2,3 тысячи жителей.
рязанская область
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры с места ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами
На территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области взорвались боеприпасы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Жителей деревни Кузьминка-2 эвакуировали. Пострадавших нет. По информации Министерства обороны, взрывы прогремели на складе с артиллерийскими снарядами, расположенном у населенного пункта Желтухино. Огонь туда перекинулся с загоревшейся травы, уточнили в пресс-службе Западного военного округа.
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дмитрий булгаков, министерство обороны рф (минобороны рф), взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, безопасность, происшествия

Пожар на складе под Рязанью локализовали

17:40 08.10.2020 (обновлено: 17:55 08.10.2020)
 
© МЧС РоссииНа месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© МЧС России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пожар на арсенале в Рязанской области локализован, сообщили в Минобороны России.

"По результатам проведенной нами работы мы можем с полной уверенностью говорить, что пожар локализован как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру", - сообщил журналистам замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, возглавляющий оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Замминистра обороны также подчеркнул, что в четверг главной задачей ликвидации ЧС являлось обеспечение максимальной проливки технической территории склада и прилегающих к ней участков местности. Для этого были организованы вылеты авиации для тушения, в которых принимали участие самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8, Ми-26.
"Сегодня мы уже зашли на техническую территорию арсенала для её проливания, завтра основными силами продолжим выполнение этих мероприятий, для того чтобы максимально пролить всю территорию с использованием самолетов Ил-76 и вертолетов с водосливными устройствами", - добавил Булгаков.
По его словам, главной задачей на пятницу является "максимальный пролив всего арсенала и его периметра, чтобы быть полностью уверенными в завершении этих мероприятий".
Отмечается, что всего с утра четверга для тушения пожара на арсенале боеприпасов в Рязанской области авиация ВКС совершила 12 вылетов самолетов Ил-76, 118 вылетов вертолетов Ми-8 и 9 вылетов вертолета Ми-26, сбросив в общей сложности на очаги возгорания в районе ЧС более 1200 тонн воды.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Эвакуированы более 2,3 тысячи жителей.
Взрывы и пожар на складе боеприпасов в Рязанской области
© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области

Боеприпасы разрывались сначала каждые пять-десять секунд, к вечеру интенсивность снизилась, однако взрывы не прекратились до сих пор.

Сотрудники МЧС недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области
1 из 12

Боеприпасы разрывались сначала каждые пять-десять секунд, к вечеру интенсивность снизилась, однако взрывы не прекратились до сих пор.

© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Снаряды на горящих военных складах находились на 43 открытых площадках.

Взрывы на бывших военных складах в Рязанской области
2 из 12

Снаряды на горящих военных складах находились на 43 открытых площадках.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© Фото : МЧС России

В нескольких населенных пунктах в результате взрывов были повреждены жилые дома.

Группировка сил и средств МЧС России в Рязанской области
3 из 12

В нескольких населенных пунктах в результате взрывов были повреждены жилые дома.

© Фото : МЧС России
© МЧС России

В Скопинском и Ряжском районах Рязанской области ввели режим ЧС.

На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
4 из 12

В Скопинском и Ряжском районах Рязанской области ввели режим ЧС.

© МЧС России
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Глава МЧС Евгений Зиничев и замминистра обороны Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП.

Министр МЧС России Евгений Зиничев и заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП в Рязанской области.
5 из 12

Глава МЧС Евгений Зиничев и замминистра обороны Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области

Все меры по эвакуации из опасного района были приняты, сообщил губернатор региона Николай Любимов.

На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
6 из 12

Все меры по эвакуации из опасного района были приняты, сообщил губернатор региона Николай Любимов.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
© Фото : МЧС России

Людей отправили в центры временного размещения. Региональному Минздраву поручили организовать там дежурство бригад скорой помощи.

Ситуация на месте ЧС в Рязанской области
7 из 12

Людей отправили в центры временного размещения. Региональному Минздраву поручили организовать там дежурство бригад скорой помощи.

© Фото : МЧС России
© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области

За медпомощью обратились более 20 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания и головной болью. Госпитализированы 16 человек.

Сотрудники МЧС недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области
8 из 12

За медпомощью обратились более 20 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания и головной болью. Госпитализированы 16 человек.

© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
© Фото : МЧС России

Пожар в арсенале тушат порядка 800 военных и спасателей и около 200 единиц техники, в том числе четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8.

Группировка сил и средств МЧС России в Рязанской области
9 из 12

Пожар в арсенале тушат порядка 800 военных и спасателей и около 200 единиц техники, в том числе четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8.

© Фото : МЧС России
© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области

Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС сбросили на очаг возгорания 126 тонн воды.

На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
10 из 12

Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС сбросили на очаг возгорания 126 тонн воды.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области

К месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования.

На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
11 из 12

К месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
© Фото : МЧС России

Для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов.

Ситуация на месте ЧС в Рязанской области
12 из 12

Для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов.

© Фото : МЧС России
1 из 12

Боеприпасы разрывались сначала каждые пять-десять секунд, к вечеру интенсивность снизилась, однако взрывы не прекратились до сих пор.

© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
2 из 12

Снаряды на горящих военных складах находились на 43 открытых площадках.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
3 из 12

В нескольких населенных пунктах в результате взрывов были повреждены жилые дома.

© Фото : МЧС России
4 из 12

В Скопинском и Ряжском районах Рязанской области ввели режим ЧС.

© МЧС России
5 из 12

Глава МЧС Евгений Зиничев и замминистра обороны Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
6 из 12

Все меры по эвакуации из опасного района были приняты, сообщил губернатор региона Николай Любимов.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
7 из 12

Людей отправили в центры временного размещения. Региональному Минздраву поручили организовать там дежурство бригад скорой помощи.

© Фото : МЧС России
8 из 12

За медпомощью обратились более 20 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания и головной болью. Госпитализированы 16 человек.

© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
9 из 12

Пожар в арсенале тушат порядка 800 военных и спасателей и около 200 единиц техники, в том числе четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8.

© Фото : МЧС России
10 из 12

Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС сбросили на очаг возгорания 126 тонн воды.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
11 из 12

К месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
12 из 12

Для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов.

© Фото : МЧС России
 
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Дмитрий БулгаковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Взрывы на складах в Рязанской областиРязанская областьБезопасностьПроисшествия
 
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