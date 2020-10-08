https://ria.ru/20201008/pozhar-1578800447.html

Пожар на военных складах под Рязанью сняли с воздуха

Министерство обороны опубликовало видео пожара на складе боеприпасов бывшей военной части в Рязанской области. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:25

2020-10-08T12:25

2020-10-08T12:35

министерство обороны рф (минобороны рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ряжский район

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF" target="_blank">Министерство обороны</a> опубликовало видео пожара на складе боеприпасов бывшей военной части в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>.На кадрах, снятых с вертолета, видны густые клубы дыма, поднимающиеся с территории арсенала.В среду днем у поселка Желтухинский загорелась трава, огонь перекинулся на военные склады. Снаряды разрывались каждые пять-десять секунд, сейчас интенсивность снизилась до трех взрывов в минуту. По предварительным данным, погибших нет, пострадали 16 человек.Из-за происшествия перекрыли федеральную трассу "Каспий". Из населенных пунктов рядом с арсеналом эвакуировали местных жителей. В регионе действует режим ЧС.

https://ria.ru/20201007/ochevidtsy-1578716804.html

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ряжский район

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обзор ситуации на рязанском арсенале с борта вертолета. Кадры Минобороны РФ Ситуация на рязанском арсенале. Обзор с борта вертолета. 2020-10-08T12:25 true PT0M49S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ряжский район, рязанская область, происшествия