https://ria.ru/20201008/pozhar-1578767160.html

Число пострадавших при пожаре на военном складе под Рязанью выросло до 13

Количество пострадавших в результате взрывов в арсенале в Рязанской области выросло до 13 человек, сообщило региональное правительство. Ранее было известно о... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T10:12

2020-10-08T10:12

2020-10-08T12:22

ряжский район

скопинский район

взрывы на складах в рязанской области

рязанская область

происшествия

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<strong>ВОРОНЕЖ, 8 окт — РИА Новости.</strong> Количество пострадавших в результате взрывов в арсенале в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> выросло до 13 человек, сообщило региональное правительство. Ранее было известно о восьми пострадавших.В среду днем у поселка Желтухинский загорелась трава, огонь перекинулся на военные склады. Снаряды разрывались каждые пять-десять секунд, сейчас интенсивность снизилась до трех взрывов в минуту. По предварительным данным, погибших нет. Из-за происшествия перекрыли федеральную трассу "Каспий". Из населенных пунктов рядом с арсеналом эвакуировали местных жителей.В пунктах временного размещения, по данным областного правительства, находятся 82 человека, из них 58 — в <a href="http://ria.ru/location_Skopinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Скопинском районе</a> (41 — Вослебовская школа, 17 — лыжная база в Скопине), 24 — в <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжском</a> (общежитие Ряжского колледжа).В МЧС заявили, что увеличат группировку спасателей. Ранее <a href="https://ria.ru/20201008/ryazan-1578746159.html" target="_blank">сообщалось</a>, что на месте работают более 650 человек и 194 единицы техники.

https://ria.ru/20201007/ochevidtsy-1578716804.html

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ряжский район

скопинский район

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ряжский район, скопинский район, взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия