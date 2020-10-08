https://ria.ru/20201008/potok-1578826054.html

В МИД Германии отвергли критику "Северного потока — 2"

Противники строительства газопровода "Северный поток 2" используют инцидент с Алексеем Навальным, чтобы поставить проект в центр внимания, заявил глава МИД ФРГ... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:00

2020-10-08T14:00

2020-10-08T14:54

александр шульгин

хайко маас

северный поток

алексей навальный

москва

сша

берлин (город)

северный поток — 2

мид германии

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<strong>БЕРЛИН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Противники строительства газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" используют инцидент с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, чтобы поставить проект в центр внимания, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a>, комментируя вопрос включения "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok/" target="_blank" data-auto="true">Северного потока</a>" в санкции из-за произошедшего с блогером.Маас отметил, что те, кто выступает против проекта, "используют эту ситуацию, чтобы сделать акцент на этой ситуации и поставить проект в центр внимания". "Но для нас важно, чтобы были не германо-российские последствия, а европейские. Когда применяется нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок", это нарушение международного договора, реакция может быть только международная", - сказал он на форуме GLOBSEC в <a href="http://ria.ru/location_Bratislava/" target="_blank" data-auto="true">Братиславе</a>.Маас ответил на критику со стороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, что <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> из-за "Северного потока 2" станет более зависимой от России, отметив, что РФ является вторым по объему поставщиком углеводородов в США. "Это не проект лишь Германии и России, это необходимо рассматривать в международном измерении. Нам нужен консенсус международных партнеров и над этим мы работаем сейчас", - добавил он.Министр также отметил, что идея распространить санкции на "Северный поток 2" после инцидента с Навальным не получила развития, потому что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> был бы "против того, чтобы этот инцидент с Навальным стал двусторонним вопросом как немецко-российский конфликт".Накануне главы МИД ФРГ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> сообщили в совместном заявлении, что в связи с инцидентом с Навальным предлагают странам ЕС санкции, которые нацелены на людей, которых они считают "ответственными за это преступление и нарушение международных норм ввиду их официальных функций, а также на лиц, задействованных в программе "Новичок", несмотря на то, что российская сторона неоднократно отвергала обвинения в разработке боевых отравляющих веществ. При этом в сентябре на фоне обсуждения реакции ЕС на инцидент звучали призывы использовать проект "Северный поток 2" в ответной реакции.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.Ранее ОЗХО заявила, что эксперты подтвердили обнаружение в крови Навального токсичных химикатов, найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.Позже постпред РФ при ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a> заявил, что ситуация в организации деградирует, ее работа запредельно политизирована. По его словам, Москва сожалеет, что Берлин запустил обвинительную кампанию против России и перенес ее в организацию. Он добавил, что РФ удивлена, что в ФРГ определили "Новичок" в анализах Навального. Шульгин заявил, что РФ в ситуации с Навальным не приемлет разговора с позиции угроз, России не в чем оправдываться. По его словам, цель кампании вокруг Навального – повод для очередных санкций против РФ.

https://ria.ru/20201008/potok-1578809282.html

https://ria.ru/20201007/polsha-1578593537.html

https://ria.ru/20201006/gazprom-1578468484.html

https://ria.ru/20201007/polsha-1578581003.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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