https://ria.ru/20201008/potok-1578809282.html

Польский экономист оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"

Суды по решению польского антимонопольного органа UOKiK, оштрафовавшего российский "Газпром" и его партнеров по строительству "Северного потока — 2", вероятно,... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:54

2020-10-08T12:54

2020-10-08T13:20

uniper

северный поток — 2

wintershall

балтийское море

газпром

польша

германия

экономика

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<strong>ВАРШАВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Суды по решению польского антимонопольного органа UOKiK, оштрафовавшего российский "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank">Газпром</a>" и его партнеров по строительству "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северного потока — 2</a>", вероятно, не закончатся до запуска газопровода, считает польский экономист, бывший руководитель Польского агентства информации и иностранных инвестиций Славомир Майман.Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока — 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму в 61 миллион долларов, заявил глава UOKiK Томаш Хрустный 7 октября. По словам Хрустного, речь идет о компаниях Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Польский регулятор заявил, что готов к тому, что "Газпром" обжалует решение о штрафе."Наверное, так и будет. Это очень сложный процесс. И речь идет не о пяти злотых. Дело в судах может длиться годами", — заявил Майман РИА Новости, отвечая на вопрос, не считает ли он, что "Северный поток — 2" уже начнет работать, а дело так и будет находиться в судах.При этом он не видит возможности на практике добиться ликвидации проекта "Северный поток — 2". "Если соответствующие власти признают, что имеет место не дозволенная законом монополистическая практика, то можно приказать ликвидировать предприятие. Теоретически можно, но на практике я себе этого не представляю", — пояснил собеседник агентства."Польский антимонопольный орган применил конкретную букву закона. Это значит, что UOKiK выявил попытку создания монополии в договоренностях "Газпрома" и его западноевропейских партнеров. Решение имеет юридический характер, но не имеет бизнес-характера", — полагает Майман.Тем не менее он считает, что в случае проигрыша в судах "Газпрому" в итоге придется заплатить штраф, а инструментом принуждения здесь могут быть активы "Газпрома" в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a>. "Газпром" имеет часть имущества на территории Польши. Можно теоретически себе представить такую ситуацию, что имущество "Газпрома" может быть изъято в счет задолженности", — сказал собеседник агентства."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Его реализует <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — <a href="http://ria.ru/organization_Royal_Dutch_Shell/" target="_blank" data-auto="true">Royal Dutch Shell</a>, <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank" data-auto="true">OMV</a>, <a href="http://ria.ru/organization_ENGIE/" target="_blank" data-auto="true">Engie</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Uniper/" target="_blank" data-auto="true">Uniper</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Wintershall/" target="_blank" data-auto="true">Wintershall</a> — суммарно финансируют проект на 50 процентов, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

https://ria.ru/20201007/potok-1578618013.html

Ольга Занкова а ни в чем. Просто ОНЕ ЕС.. А еще, как и самостийники привыкли жить на халяву, не работать, но деньги получать и ГАДИТЬ России 41

Eugene Citizen Вот скажите мне в чём взаимосвязь СП-2 и Польской Антимонопольной службы? 35

11

балтийское море

польша

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

uniper, северный поток — 2, wintershall, балтийское море, газпром, польша, германия, экономика