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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201008/posol-1578828839.html
Азербайджан отозвал посла из Греции
Азербайджан отозвал посла из Греции для консультаций из-за информации о якобы участии граждан этой страны в боях в Нагорном Карабахе, сообщила в четверг... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:09
2020-10-08T14:47
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
греция
азербайджан
в мире
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<strong>БАКУ, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> отозвал посла из <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> для консультаций из-за информации о якобы участии граждан этой страны в боях в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, сообщила в четверг пресс-служба азербайджанского МИД."В рамках нового акта агрессии, совершенного вооруженными силами <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> против Азербайджанской Республики 27 сентября этого года, мы довели до сведения МИД Греции информацию о прибытии граждан армянского происхождения из зарубежных стран, в том числе из Греции, на оккупированные территории Азербайджана. Для предоставления информации другой стороне было запрошено соответствующее расследование. После решения греческой стороны отозвать своего посла для консультаций посол Азербайджанской Республики в Греческой Республике был вызван в Баку для консультаций", - сообщили в пресс-службе.Ранее министерство иностранных дел Греции назвало неприемлемыми утверждения правительства Азербайджана о якобы терпимости греческого государства к попыткам вербовки боевиков - террористов для участия в конфликте в Нагорном Карабахе и вызвало посла Греции в Азербайджане в Афины для консультаций.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
BBC сделало репортаж из Степанакерта и Армении: а в нем и ливанские добровольцы, и русские ребята в армянской военной форме, говорящие корреспонденту что прибыли из Сирии. Гражданские борты Армении снуют меж Иракской Сулейманией и Ереваном, завозя "иракских добровольцев", греки сами не стесняясь засветились. Так что антиазербайджанская коалиция в сборе. Ну-ну..
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Греки теперь ночами спать не будут! :)))
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греция
азербайджан
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греция, азербайджан, в мире

Азербайджан отозвал посла из Греции

14:09 08.10.2020 (обновлено: 14:47 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняБаку
Баку - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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БАКУ, 8 окт - РИА Новости. Азербайджан отозвал посла из Греции для консультаций из-за информации о якобы участии граждан этой страны в боях в Нагорном Карабахе, сообщила в четверг пресс-служба азербайджанского МИД.
"В рамках нового акта агрессии, совершенного вооруженными силами Армении против Азербайджанской Республики 27 сентября этого года, мы довели до сведения МИД Греции информацию о прибытии граждан армянского происхождения из зарубежных стран, в том числе из Греции, на оккупированные территории Азербайджана. Для предоставления информации другой стороне было запрошено соответствующее расследование. После решения греческой стороны отозвать своего посла для консультаций посол Азербайджанской Республики в Греческой Республике был вызван в Баку для консультаций", - сообщили в пресс-службе.
Ранее министерство иностранных дел Греции назвало неприемлемыми утверждения правительства Азербайджана о якобы терпимости греческого государства к попыткам вербовки боевиков - террористов для участия в конфликте в Нагорном Карабахе и вызвало посла Греции в Азербайджане в Афины для консультаций.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 21:39Сказано в эфире
Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаГрецияАзербайджанВ мире
 
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