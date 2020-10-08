https://ria.ru/20201008/posol-1578828839.html

Азербайджан отозвал посла из Греции

Азербайджан отозвал посла из Греции для консультаций из-за информации о якобы участии граждан этой страны в боях в Нагорном Карабахе, сообщила в четверг... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:09

2020-10-08T14:09

2020-10-08T14:47

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

греция

азербайджан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156064/78/1560647830_0:34:3076:1764_1400x0_80_0_0_707c003ca0504f5401ff71870f59fb34.jpg

<strong>БАКУ, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> отозвал посла из <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> для консультаций из-за информации о якобы участии граждан этой страны в боях в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, сообщила в четверг пресс-служба азербайджанского МИД."В рамках нового акта агрессии, совершенного вооруженными силами <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> против Азербайджанской Республики 27 сентября этого года, мы довели до сведения МИД Греции информацию о прибытии граждан армянского происхождения из зарубежных стран, в том числе из Греции, на оккупированные территории Азербайджана. Для предоставления информации другой стороне было запрошено соответствующее расследование. После решения греческой стороны отозвать своего посла для консультаций посол Азербайджанской Республики в Греческой Республике был вызван в Баку для консультаций", - сообщили в пресс-службе.Ранее министерство иностранных дел Греции назвало неприемлемыми утверждения правительства Азербайджана о якобы терпимости греческого государства к попыткам вербовки боевиков - террористов для участия в конфликте в Нагорном Карабахе и вызвало посла Греции в Азербайджане в Афины для консультаций.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html

Topnect BBC сделало репортаж из Степанакерта и Армении: а в нем и ливанские добровольцы, и русские ребята в армянской военной форме, говорящие корреспонденту что прибыли из Сирии. Гражданские борты Армении снуют меж Иракской Сулейманией и Ереваном, завозя "иракских добровольцев", греки сами не стесняясь засветились. Так что антиазербайджанская коалиция в сборе. Ну-ну.. 26

Lui e Sempre Lui Греки теперь ночами спать не будут! :))) 19

12

греция

азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

греция, азербайджан, в мире