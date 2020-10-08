https://ria.ru/20201008/poezdki-1578868059.html

МИД призвал россиян тщательнее планировать поездки за рубеж

МИД России в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой призывает россиян тщательнее планировать свои поездки за рубеж, заявила официальный... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T16:37

2020-10-08T16:37

2020-10-08T19:04

туризм

мария захарова

новости - туризм

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД России</a> в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой призывает россиян тщательнее планировать свои поездки за рубеж, заявила официальный представитель ведомства <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Ситуация с коронавирусом в мире продолжает развитие по тревожной траектории, общее число инфицированных на 7 октября преодолело 36-миллионный порог, растет нагрузка на системы общественного здравоохранения. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в мире на ближайшую перспективу, очевидно, будет определяться второй волной заболеваемости", — сказала Захарова на брифинге.По словам Захаровой, также есть угроза частичной или полной остановки транспортного сообщения.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201007/testy-1578595900.html

https://ria.ru/20200923/petrus-1577389585.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, новости - туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)