https://ria.ru/20201008/poezdki-1578868059.html
МИД призвал россиян тщательнее планировать поездки за рубеж
МИД России в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой призывает россиян тщательнее планировать свои поездки за рубеж, заявила официальный... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T16:37
2020-10-08T16:37
2020-10-08T19:04
туризм
мария захарова
новости - туризм
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД России</a> в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой призывает россиян тщательнее планировать свои поездки за рубеж, заявила официальный представитель ведомства <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Ситуация с коронавирусом в мире продолжает развитие по тревожной траектории, общее число инфицированных на 7 октября преодолело 36-миллионный порог, растет нагрузка на системы общественного здравоохранения. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в мире на ближайшую перспективу, очевидно, будет определяться второй волной заболеваемости", — сказала Захарова на брифинге.По словам Захаровой, также есть угроза частичной или полной остановки транспортного сообщения.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201007/testy-1578595900.html
https://ria.ru/20200923/petrus-1577389585.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, новости - туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)