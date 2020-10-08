Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201008/poezdki-1578868059.html
МИД призвал россиян тщательнее планировать поездки за рубеж
МИД России в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой призывает россиян тщательнее планировать свои поездки за рубеж, заявила официальный... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T16:37
2020-10-08T19:04
туризм
мария захарова
новости - туризм
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852646_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f9939e23b03b55323d5e70674d78e651.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД России</a> в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой призывает россиян тщательнее планировать свои поездки за рубеж, заявила официальный представитель ведомства <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Ситуация с коронавирусом в мире продолжает развитие по тревожной траектории, общее число инфицированных на 7 октября преодолело 36-миллионный порог, растет нагрузка на системы общественного здравоохранения. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в мире на ближайшую перспективу, очевидно, будет определяться второй волной заболеваемости", — сказала Захарова на брифинге.По словам Захаровой, также есть угроза частичной или полной остановки транспортного сообщения.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201007/testy-1578595900.html
https://ria.ru/20200923/petrus-1577389585.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852646_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_499d61b03415dac01ac27fc9abc530a6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, новости - туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

МИД призвал россиян тщательнее планировать поездки за рубеж

16:37 08.10.2020 (обновлено: 19:04 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. МИД России в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой призывает россиян тщательнее планировать свои поездки за рубеж, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Ситуация с коронавирусом в мире продолжает развитие по тревожной траектории, общее число инфицированных на 7 октября преодолело 36-миллионный порог, растет нагрузка на системы общественного здравоохранения. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в мире на ближайшую перспективу, очевидно, будет определяться второй волной заболеваемости", — сказала Захарова на брифинге.
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 13:53Туризм
Туроператоры помогут туристам сдать тесты на COVID-19

"В связи с нарастающим ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в мире, в том числе в традиционно рейтинговых у наших туристов странах, хотели бы обратиться с просьбой тщательно подходить к планированию своих поездок за рубеж. В сегодняшних условиях возрастают риски ужесточения зарубежными странами внутренних карантинных рестрикций", — добавила она.

По словам Захаровой, также есть угроза частичной или полной остановки транспортного сообщения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Турция, Каппадокия, полет на воздушном шаре, Гереме - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 08:00Туризм
Неизведанная Турция. Как попасть в "космические" места и долину Любви
 
Обсудить0
ТуризмМария ЗахароваНовости - ТуризмМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24КЗЖ потребовал от Еревана и Баку обеспечить безопасность журналистов
02:17Эксперт рассказал, как включать и выключать компьютер с телефона
02:12США заявили, что Россия мешает им получить вакцину от коронавируса
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00Врач рассказал о состоянии Трампа
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
Лента новостейМолния