https://ria.ru/20201008/pevchikh-1578845086.html

МВД намерено опросить помощницу Навального Марию Певчих

Помощница Алексея Навального Мария Певчих официально не трудоустроена в Фонде по борьбе с коррупцией, у следствия к ней много вопросов, заявило управление на... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:13

2020-10-08T15:13

2020-10-08T16:13

госпитализация алексея навального

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Помощница <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> Мария Певчих официально не трудоустроена в Фонде по борьбе с коррупцией, у следствия к ней много вопросов, заявило управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу."Не нашла юридического подтверждения информация об официальном трудоустройстве Марии Певчих в <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>, о чем неоднократно заявлялось в СМИ. Для следствия общение с этой гражданкой представляет большой интерес", - говорится в сообщении на сайте управления.Добавляется, что в четвертом запросе, направленном в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>, есть и другие значимые для следствия вопросы. В полиции отметили, что не понимают бездействия своих иностранных коллег.Мария Певчих, сопровождавшая Навального в поездке по Сибири, уклонилась 20 августа от дачи объяснений. Через два дня, по данным следствия, женщины вылетела в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>.Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной, неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой спустя несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a><u>)</u>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_k" target="_blank">ОЗХО</a>.

https://ria.ru/20201008/fbk-1578848657.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/sevpotok-1578848870.html

Natalia Bikowa Все интересна птичка Певчая, что в клюве воду принесла. Вот где она её взяла? Из родины английской привезла? 21

Ольга Занкова в фбк она по совместительству)0 Основное место работы - МИ6)) 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия