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https://ria.ru/20201008/pevchikh-1578845086.html
МВД намерено опросить помощницу Навального Марию Певчих
Помощница Алексея Навального Мария Певчих официально не трудоустроена в Фонде по борьбе с коррупцией, у следствия к ней много вопросов, заявило управление на... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:13
2020-10-08T16:13
госпитализация алексея навального
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Помощница <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> Мария Певчих официально не трудоустроена в Фонде по борьбе с коррупцией, у следствия к ней много вопросов, заявило управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу."Не нашла юридического подтверждения информация об официальном трудоустройстве Марии Певчих в <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>, о чем неоднократно заявлялось в СМИ. Для следствия общение с этой гражданкой представляет большой интерес", - говорится в сообщении на сайте управления.Добавляется, что в четвертом запросе, направленном в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>, есть и другие значимые для следствия вопросы. В полиции отметили, что не понимают бездействия своих иностранных коллег.Мария Певчих, сопровождавшая Навального в поездке по Сибири, уклонилась 20 августа от дачи объяснений. Через два дня, по данным следствия, женщины вылетела в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>.Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной, неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой спустя несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a><u>)</u>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_k" target="_blank">ОЗХО</a>.
https://ria.ru/20201008/fbk-1578848657.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/sevpotok-1578848870.html
Все интересна птичка Певчая, что в клюве воду принесла. Вот где она её взяла? Из родины английской привезла?
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в фбк она по совместительству)0 Основное место работы - МИ6))
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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госпитализация алексея навального, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия

МВД намерено опросить помощницу Навального Марию Певчих

15:13 08.10.2020 (обновлено: 16:13 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКлиника "Шарите" в Берлине
Клиника Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Помощница Алексея Навального Мария Певчих официально не трудоустроена в Фонде по борьбе с коррупцией, у следствия к ней много вопросов, заявило управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
"Не нашла юридического подтверждения информация об официальном трудоустройстве Марии Певчих в ФБК, о чем неоднократно заявлялось в СМИ. Для следствия общение с этой гражданкой представляет большой интерес", - говорится в сообщении на сайте управления.
Добавляется, что в четвертом запросе, направленном в Берлин, есть и другие значимые для следствия вопросы. В полиции отметили, что не понимают бездействия своих иностранных коллег.
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Мария Певчих, сопровождавшая Навального в поездке по Сибири, уклонилась 20 августа от дачи объяснений. Через два дня, по данным следствия, женщины вылетела в Германию.
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной, неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию, власти которой спустя несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории Швеции и Франции). Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
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Госпитализация Алексея НавальногоФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
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