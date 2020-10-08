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Культура
https://ria.ru/20201008/peterburg-1578794803.html
Минкультуры предложило отменить культурный форум в Петербурге
Минкультуры РФ предлагает отменить Санкт-Петербургский международный культурный форум, запланированный на ноябрь, сообщает в четверг пресс-служба ведомства. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:03
2020-10-08T12:21
ольга любимова
зельфира трегулова
владимир толстой
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Минкультуры РФ предлагает отменить Санкт-Петербургский международный культурный форум, запланированный на ноябрь, сообщает в четверг пресс-служба ведомства."Решение об отмене Санкт-Петербургского международного культурного форума принято после серии консультаций с правительством города <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.Соответствующее письмо с предложениями направлено в аппарат правительства РФ.Как отметили в министерстве, форум приобрел статус авторитетной международной площадки для встреч, открытого диалога и обмена опытом между специалистами в области культуры и культурной политики, в том числе, благодаря своему очному формату проведения."Перевод такого масштабного события в онлайн сделает невозможным эффективное общение и налаживание конструктивных международных связей", - отметили в Минкультуры.Ранее сообщалось, что Петербургский международный культурный форум, запланированный на 12-14 ноября, может пройти в очной форме, рассматривались также возможные цифровые форматы участия. В состав оргкомитета форума вошли министр культуры РФ <a href="http://ria.ru/person_olga-lyubimova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Любимова</a>, советник президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Tolstojj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Толстой</a>, гендиректор Третьяковской галереи <a href="http://ria.ru/person_Zelfira_Tregulova/" target="_blank" data-auto="true">Зельфира Трегулова</a> и другие.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200706/1573955595.html
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ольга любимова, зельфира трегулова, владимир толстой, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество

Минкультуры предложило отменить культурный форум в Петербурге

12:03 08.10.2020 (обновлено: 12:21 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкМеждународный культурный форум в Санкт-Петербурге
Международный культурный форум в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Михаил Киреев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минкультуры РФ предлагает отменить Санкт-Петербургский международный культурный форум, запланированный на ноябрь, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
"Решение об отмене Санкт-Петербургского международного культурного форума принято после серии консультаций с правительством города Санкт-Петербурга в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.
VI Санкт-Петербургский международный культурный форум - РИА Новости, 1920, 06.07.2020
6 июля, 14:18Культура
Определена главная тема Петербургского культурного форума
Соответствующее письмо с предложениями направлено в аппарат правительства РФ.
Как отметили в министерстве, форум приобрел статус авторитетной международной площадки для встреч, открытого диалога и обмена опытом между специалистами в области культуры и культурной политики, в том числе, благодаря своему очному формату проведения.
"Перевод такого масштабного события в онлайн сделает невозможным эффективное общение и налаживание конструктивных международных связей", - отметили в Минкультуры.
Ранее сообщалось, что Петербургский международный культурный форум, запланированный на 12-14 ноября, может пройти в очной форме, рассматривались также возможные цифровые форматы участия. В состав оргкомитета форума вошли министр культуры РФ Ольга Любимова, советник президента РФ Владимир Толстой, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и другие.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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КультураОльга ЛюбимоваЗельфира ТрегуловаВладимир ТолстойКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
 
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