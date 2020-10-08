https://ria.ru/20201008/peterburg-1578794803.html

Минкультуры предложило отменить культурный форум в Петербурге

Минкультуры РФ предлагает отменить Санкт-Петербургский международный культурный форум, запланированный на ноябрь, сообщает в четверг пресс-служба ведомства. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:03

2020-10-08T12:03

2020-10-08T12:21

ольга любимова

зельфира трегулова

владимир толстой

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Минкультуры РФ предлагает отменить Санкт-Петербургский международный культурный форум, запланированный на ноябрь, сообщает в четверг пресс-служба ведомства."Решение об отмене Санкт-Петербургского международного культурного форума принято после серии консультаций с правительством города <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.Соответствующее письмо с предложениями направлено в аппарат правительства РФ.Как отметили в министерстве, форум приобрел статус авторитетной международной площадки для встреч, открытого диалога и обмена опытом между специалистами в области культуры и культурной политики, в том числе, благодаря своему очному формату проведения."Перевод такого масштабного события в онлайн сделает невозможным эффективное общение и налаживание конструктивных международных связей", - отметили в Минкультуры.Ранее сообщалось, что Петербургский международный культурный форум, запланированный на 12-14 ноября, может пройти в очной форме, рассматривались также возможные цифровые форматы участия. В состав оргкомитета форума вошли министр культуры РФ <a href="http://ria.ru/person_olga-lyubimova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Любимова</a>, советник президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Tolstojj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Толстой</a>, гендиректор Третьяковской галереи <a href="http://ria.ru/person_Zelfira_Tregulova/" target="_blank" data-auto="true">Зельфира Трегулова</a> и другие.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200706/1573955595.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, зельфира трегулова, владимир толстой, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество