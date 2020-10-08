https://ria.ru/20201008/peregovory-1578805354.html

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана не планируется, заявили в Ереване

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана пока не планируется ни в каком формате, заявила РИА Новости пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:40

2020-10-08T12:40

2020-10-08T12:40

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

мария захарова

жан-ив ле дриан

сергей лавров

мид франции‎

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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<strong>ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Встреча глав МИД Армении и Азербайджана пока не планируется ни в каком формате, заявила РИА Новости пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян."Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана пока не планируется ни в каком формате", - сказала Нагдалян, отвечая на вопрос, возможна ли трехсторонняя встреча руководителей МИД Армении, России и Азербайджана во время визита 12 октября в Москву армянского министра <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Зограба Мнацаканяна</a>.Ранее официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> сообщила РИА Новости, что министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, как ожидается, проведет переговоры с армянским коллегой Мнацаканяном 12 октября.Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_ZHan-Iv_Le_Drian/" target="_blank" data-auto="true">Жан-Ив Ле Дриан</a> заявил накануне, что переговоры по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> состоятся в четверг в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> и 12 октября - в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201008/aliev-1578755840.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/karabakh-1578684709.html

https://ria.ru/20201007/shoygu-1578727772.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, мария захарова, жан-ив ле дриан, сергей лавров, мид франции‎, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире