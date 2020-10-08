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Пенсии работающим пенсионерам можно повысить с 2021 года, считает Миронов
Индексировать пенсии работающим пенсионерам можно будет начиная с 2021 года, если такие расходы будут заложены в бюджет, сообщила в четверг пресс-служба лидера... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T10:29
2020-10-08T10:29
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Индексировать пенсии работающим пенсионерам можно будет начиная с 2021 года, если такие расходы будут заложены в бюджет, сообщила в четверг пресс-служба лидера фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Миронова</a>.Ранее на встрече с лидерами думских фракций президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщил, что дал поручение правительству проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам."Если правительство подготовит справедливые, правильные и правовые предложения во исполнение поручения президента, то, конечно, мы найдем эти деньги и Госдума проголосует за это. Единственно правильным решением будет рассмотреть этот вопрос при рассмотрении бюджета на 2021 год", - приводит пресс-служба заявление лидера фракции.По данным Миронова, правительство должно ответить президенту в течение ближайших двух-трех недель, в таком случае решение о выделении средств может быть принято в рамках второго чтения бюджета. Глава СР также выразил уверенность, что деньги на индексацию пенсий работающим пенсионерам найдутся. "Мы покажем, где можно дополнительно взять деньги", - отметил лидер фракции.По словам председателя СР, "было бы справедливо, если бы была проведена не просто индексация, а выплачены долги, накопившиеся с 2016 года, когда прекратили повышать пенсии работающим пенсионерам".Также Миронов напомнил, что "самым главным правовым основанием" для индексации пенсий являются поправки в Конституцию РФ, которые были приняты в июле 2020 года и в которых "нет деления пенсионеров на работающих и неработающих".
https://ria.ru/20201006/pensiya-1578498498.html
https://ria.ru/20200930/pensiya-1577976566.html
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сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, владимир путин, общество

Пенсии работающим пенсионерам можно повысить с 2021 года, считает Миронов

10:29 08.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Индексировать пенсии работающим пенсионерам можно будет начиная с 2021 года, если такие расходы будут заложены в бюджет, сообщила в четверг пресс-служба лидера фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергея Миронова.
Ранее на встрече с лидерами думских фракций президент РФ Владимир Путин сообщил, что дал поручение правительству проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам.
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"Если правительство подготовит справедливые, правильные и правовые предложения во исполнение поручения президента, то, конечно, мы найдем эти деньги и Госдума проголосует за это. Единственно правильным решением будет рассмотреть этот вопрос при рассмотрении бюджета на 2021 год", - приводит пресс-служба заявление лидера фракции.
По данным Миронова, правительство должно ответить президенту в течение ближайших двух-трех недель, в таком случае решение о выделении средств может быть принято в рамках второго чтения бюджета. Глава СР также выразил уверенность, что деньги на индексацию пенсий работающим пенсионерам найдутся. "Мы покажем, где можно дополнительно взять деньги", - отметил лидер фракции.
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По словам председателя СР, "было бы справедливо, если бы была проведена не просто индексация, а выплачены долги, накопившиеся с 2016 года, когда прекратили повышать пенсии работающим пенсионерам".
Также Миронов напомнил, что "самым главным правовым основанием" для индексации пенсий являются поправки в Конституцию РФ, которые были приняты в июле 2020 года и в которых "нет деления пенсионеров на работающих и неработающих".
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Сергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФВладимир ПутинОбщество
 
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