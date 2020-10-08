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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201008/patriarkh-1578819676.html
В РПЦ рассказали о состоянии ушедшего на карантин патриарха Кирилла
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл, ушедший на карантин из-за контакта с больным COVID-19, чувствует себя хорошо и продолжает работать в дистанционном... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:36
2020-10-08T13:36
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
религия
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
переделкино
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Патриарх Московский и вся Руси <a href="https://ria.ru/person_Patriarkh_Kirill_Vladimir_Gundjaev/" target="_blank">Кирилл</a>, ушедший на карантин из-за контакта с больным COVID-19, чувствует себя хорошо и продолжает работать в дистанционном режиме. Об этом сообщил в своем <a href="https://t.me/s/vladimirlegoyda" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a> председатель синодального отдела <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a> по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Legojjda/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Легойда</a>.По словам Легойды, патриарх Кирилл в четверг в целях безопасности окружающих совершил богослужение в домовом храме недалеко от своей резиденции в <a href="http://ria.ru/location_Peredelkino/" target="_blank" data-auto="true">Переделкине</a>.Как сообщил РИА Новости источник в Московском патриархате, опасность заражения окружения патриарха минимальна благодаря предпринимаемым мерам предосторожности, в том числе регулярным тестам на COVID-19, которые сдают все сотрудники синодальных учреждений.Ранее патриарх заявил, что решил отменить свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру из-за карантина, на который ему пришлось уйти после контакта с зараженным коронавирусом. Он добавил, что "счел невозможным" подвергать насельников монастыря опасности заражения и решил следовать медицинским предписаниям.Визит главы Русской церкви в Троице-Сергиеву лавру был запланирован по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского, который отмечается 8 октября.
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577785757.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
Да чтоб он сдох,этот патриарх всея руси
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переделкино
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коронавирус в россии, религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, переделкино, патриарх кирилл (владимир гундяев)

В РПЦ рассказали о состоянии ушедшего на карантин патриарха Кирилла

13:36 08.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл, ушедший на карантин из-за контакта с больным COVID-19, чувствует себя хорошо и продолжает работать в дистанционном режиме. Об этом сообщил в своем Telegram председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Убежден, что самоизоляция святейшего патриарха – пример ответственного отношения и заботы о безопасности окружающих в условиях распространения коронавирусной инфекции", - написал он.
По словам Легойды, патриарх Кирилл в четверг в целях безопасности окружающих совершил богослужение в домовом храме недалеко от своей резиденции в Переделкине.
Как сообщил РИА Новости источник в Московском патриархате, опасность заражения окружения патриарха минимальна благодаря предпринимаемым мерам предосторожности, в том числе регулярным тестам на COVID-19, которые сдают все сотрудники синодальных учреждений.
Савва Тутунов - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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В РПЦ прокомментировали усиление мер против коронавируса в Москве
Ранее патриарх заявил, что решил отменить свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру из-за карантина, на который ему пришлось уйти после контакта с зараженным коронавирусом. Он добавил, что "счел невозможным" подвергать насельников монастыря опасности заражения и решил следовать медицинским предписаниям.
Визит главы Русской церкви в Троице-Сергиеву лавру был запланирован по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского, который отмечается 8 октября.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииРелигияМосковский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаПеределкиноПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
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