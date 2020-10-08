https://ria.ru/20201008/patriarkh-1578819676.html
В РПЦ рассказали о состоянии ушедшего на карантин патриарха Кирилла
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл, ушедший на карантин из-за контакта с больным COVID-19, чувствует себя хорошо и продолжает работать в дистанционном... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:36
2020-10-08T13:36
2020-10-08T13:36
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
религия
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
переделкино
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Патриарх Московский и вся Руси <a href="https://ria.ru/person_Patriarkh_Kirill_Vladimir_Gundjaev/" target="_blank">Кирилл</a>, ушедший на карантин из-за контакта с больным COVID-19, чувствует себя хорошо и продолжает работать в дистанционном режиме. Об этом сообщил в своем <a href="https://t.me/s/vladimirlegoyda" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a> председатель синодального отдела <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a> по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Legojjda/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Легойда</a>.По словам Легойды, патриарх Кирилл в четверг в целях безопасности окружающих совершил богослужение в домовом храме недалеко от своей резиденции в <a href="http://ria.ru/location_Peredelkino/" target="_blank" data-auto="true">Переделкине</a>.Как сообщил РИА Новости источник в Московском патриархате, опасность заражения окружения патриарха минимальна благодаря предпринимаемым мерам предосторожности, в том числе регулярным тестам на COVID-19, которые сдают все сотрудники синодальных учреждений.Ранее патриарх заявил, что решил отменить свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру из-за карантина, на который ему пришлось уйти после контакта с зараженным коронавирусом. Он добавил, что "счел невозможным" подвергать насельников монастыря опасности заражения и решил следовать медицинским предписаниям.Визит главы Русской церкви в Троице-Сергиеву лавру был запланирован по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского, который отмечается 8 октября.
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577785757.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
Столыпин .
Да чтоб он сдох,этот патриарх всея руси
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переделкино
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, переделкино, патриарх кирилл (владимир гундяев)