https://ria.ru/20201008/ogranicheniya-1578807149.html

Депутат попросила Собянина не ограничивать передвижение на личном авто

Глава московского отделения "Справедливой России", председатель комитета ГД по ЖКХ Галина Хованская попросила мэра Москвы Сергея Собянина не вводить повторно... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:45

2020-10-08T12:45

2020-10-08T12:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

справедливая россия

госдума рф

галина хованская

сергей собянин

москва

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Глава московского отделения "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>", председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a> по ЖКХ <a href="http://ria.ru/person_Galina_KHovanskaja/" target="_blank" data-auto="true">Галина Хованская</a> попросила мэра Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a> не вводить повторно ограничения по передвижению москвичей на личном авто из-за пандемии, так как это провоцирует их пользоваться общественным транспортом, более опасным с точки зрения заражения."А вот обязательное ношение масок в публичных местах, на транспорте тем более, в супермаркетах и магазина, это, конечно, защищает (граждан)", - добавила политик.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, справедливая россия, госдума рф, галина хованская, сергей собянин, москва, общество