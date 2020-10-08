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Депутат попросила Собянина не ограничивать передвижение на личном авто
Глава московского отделения "Справедливой России", председатель комитета ГД по ЖКХ Галина Хованская попросила мэра Москвы Сергея Собянина не вводить повторно... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:45
2020-10-08T12:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
справедливая россия
госдума рф
галина хованская
сергей собянин
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Глава московского отделения "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>", председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a> по ЖКХ <a href="http://ria.ru/person_Galina_KHovanskaja/" target="_blank" data-auto="true">Галина Хованская</a> попросила мэра Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a> не вводить повторно ограничения по передвижению москвичей на личном авто из-за пандемии, так как это провоцирует их пользоваться общественным транспортом, более опасным с точки зрения заражения."А вот обязательное ношение масок в публичных местах, на транспорте тем более, в супермаркетах и магазина, это, конечно, защищает (граждан)", - добавила политик.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, справедливая россия, госдума рф, галина хованская, сергей собянин, москва, общество

Депутат попросила Собянина не ограничивать передвижение на личном авто

12:45 08.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская
Председатель комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава московского отделения "Справедливой России", председатель комитета ГД по ЖКХ Галина Хованская попросила мэра Москвы Сергея Собянина не вводить повторно ограничения по передвижению москвичей на личном авто из-за пандемии, так как это провоцирует их пользоваться общественным транспортом, более опасным с точки зрения заражения.
"Из рекомендаций старых я не поддерживаю рекомендацию по ограничению передвижения в частном автотранспорте. Это, я считаю, неправильно. Потому что эти люди потом идут в метро, а в метро концентрация и плотность гораздо выше. Я прошу Сергея Семеновича (Собянина), если он это услышит, не делать такого ограничения", - сказала Хованская на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
"А вот обязательное ношение масок в публичных местах, на транспорте тем более, в супермаркетах и магазина, это, конечно, защищает (граждан)", - добавила политик.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСправедливая РоссияГосдума РФГалина ХованскаяСергей СобянинМоскваОбщество
 
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