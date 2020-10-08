https://ria.ru/20201008/obstrel-1578937715.html

МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян назвала преднамеренным обстрел вооруженными силами Азербайджана журналистов у церкви Казанчецоц в карабахском городе... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T23:58

2020-10-08T23:58

2020-10-08T23:58

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

мид армении

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян назвала преднамеренным обстрел вооруженными силами Азербайджана журналистов у церкви Казанчецоц в карабахском городе Шуши.По ее словам, 8 октября азербайджанские вооруженные силы повторно бомбардировали Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре города Шуши, в результате чего были ранены и получили телесные повреждения иностранные журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня."Обстрел со стороны Азербайджана журналистов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в мирных поселениях, носит преднамеренный характер и преследует цель препятствовать документированию и представлению на суд международного сообщества военных преступлений азербайджанской армии", - говорится в заявлении Нагдалян, поступившем в распоряжение РИА Новости.Она пожелала раненым журналистам скорейшего выздоровления и решительно осудила "очередное военное преступление Азербайджана"."В то же время мы призываем все международное сообщество, правозащитные организации и организации, специализирующиеся в области свободы слова, обратить внимание на этот вопиющий факт насильственного нарушения права на получение информации", - говорится в заявлении пресс-секретаря.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201008/ranenye-1578925086.html

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нагорно-карабахская республика

армения

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Кадры храма, попавшего под обстрел в Нагорном Карабахе Корреспондент РИА осмотрел попавший под обстрел храм в карабахском Шуши. Его настоятель и местные военные утверждают, что видели на месте беспилотник или самолёт, который нанес удар. В храме найдены обломки ракеты, которую теперь будут изучать эксперты. 2020-10-08T23:58 true PT2M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид армении, нагорно-карабахская республика, армения, в мире