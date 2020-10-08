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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201008/obstrel-1578900515.html
Российские журналисты ранены при обстреле церкви в Карабахе
Российский журналист Юрий Котенок и военный корреспондент Левон Арзанов пострадали при обстреле главного храма города Шуши в Карабахе, сообщило Министерство... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T18:31
2020-10-08T22:57
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Российский журналист Юрий Котенок и военный корреспондент Левон Арзанов пострадали при обстреле главного храма города Шуши в Карабахе, сообщило Министерство иностранных дел Нагорно-Карабахской республики.Состояние Котенка оценивается как тяжелое, за его жизнь которого борются врачи в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a>. У Арзанова, а также сопровождавшего сотрудников СМИ Гранта Бадаляна легкие травмы.Ранее в Армянском едином информационном центре сообщили об ударе Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> по построенному в XIX веке собору Святого Христа Всеспасителя в Шуши. В <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> эти обвинения отвергли.Позже с беспилотников обстреляли Шуши, а по столице непризнанной НКР Степанакерту нанесли несколько ударов, из-за чего начался пожар.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения накалилась. Баку и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> обвинили друг друга в эскалации конфликта. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Азербайджан при этом активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Согласно статье 4 Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими государствами как нападение на всех членов ОДКБ.Президенты России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> — сопредседатели Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху — призвали участников конфликта прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
https://ria.ru/20201008/boeviki-1578865862.html
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россия
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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россия, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Российские журналисты ранены при обстреле церкви в Карабахе

18:31 08.10.2020 (обновлено: 22:57 08.10.2020)
 
© РИА НовостиПопавший под обстрел собор Христа Всеспасителя в карабахском Шуши
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя в карабахском Шуши - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российский журналист Юрий Котенок и военный корреспондент Левон Арзанов пострадали при обстреле главного храма города Шуши в Карабахе, сообщило Министерство иностранных дел Нагорно-Карабахской республики.
Состояние Котенка оценивается как тяжелое, за его жизнь которого борются врачи в Степанакерте. У Арзанова, а также сопровождавшего сотрудников СМИ Гранта Бадаляна легкие травмы.
Ранее в Армянском едином информационном центре сообщили об ударе Вооруженных сил Азербайджана по построенному в XIX веке собору Святого Христа Всеспасителя в Шуши. В Баку эти обвинения отвергли.
Позже с беспилотников обстреляли Шуши, а по столице непризнанной НКР Степанакерту нанесли несколько ударов, из-за чего начался пожар.
Последствия обстрела в Степанакерте, Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 16:27Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
ОДКБ сочла переброску боевиков в зону карабахского конфликта вызовом
Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Азербайджан при этом активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Согласно статье 4 Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими государствами как нападение на всех членов ОДКБ.
Президенты России, США и Франции — сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Карабаху — призвали участников конфликта прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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