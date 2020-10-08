https://ria.ru/20201008/obstrel-1578900515.html

Российские журналисты ранены при обстреле церкви в Карабахе

Российский журналист Юрий Котенок и военный корреспондент Левон Арзанов пострадали при обстреле главного храма города Шуши в Карабахе, сообщило Министерство... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T18:31

2020-10-08T18:31

2020-10-08T22:57

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Российский журналист Юрий Котенок и военный корреспондент Левон Арзанов пострадали при обстреле главного храма города Шуши в Карабахе, сообщило Министерство иностранных дел Нагорно-Карабахской республики.Состояние Котенка оценивается как тяжелое, за его жизнь которого борются врачи в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a>. У Арзанова, а также сопровождавшего сотрудников СМИ Гранта Бадаляна легкие травмы.Ранее в Армянском едином информационном центре сообщили об ударе Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> по построенному в XIX веке собору Святого Христа Всеспасителя в Шуши. В <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> эти обвинения отвергли.Позже с беспилотников обстреляли Шуши, а по столице непризнанной НКР Степанакерту нанесли несколько ударов, из-за чего начался пожар.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения накалилась. Баку и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> обвинили друг друга в эскалации конфликта. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Азербайджан при этом активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Согласно статье 4 Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими государствами как нападение на всех членов ОДКБ.Президенты России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> — сопредседатели Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху — призвали участников конфликта прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.

https://ria.ru/20201008/boeviki-1578865862.html

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россия

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире