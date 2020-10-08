https://ria.ru/20201008/nobelevka-1578848413.html

Поэтессе Луизе Глюк присудили Нобелевскую премию по литературе

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стала 77-летняя американская поэтесса Луиза Глюк, сообщил Нобелевский комитет Шведской академии наук. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:41

2020-10-08T15:41

2020-10-08T15:41

йельский университет

нобелевская премия

альберт эйнштейн

швеция

стокгольм (город)

литература

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155962/50/1559625091_0:1086:2049:2238_1400x0_80_0_0_85b8c7750ae3fa34b05931639248b2ab.jpg

<strong>МОСКВА/СТОКГОЛЬМ, 8 окт — РИА Новости. </strong>Лауреатом <a href="https://ria.ru/event_Nobelevskaja_premija/" target="_blank">Нобелевской премии</a> по литературе в этом году стала 77-летняя американская поэтесса Луиза Глюк, сообщил Нобелевский комитет Шведской академии наук.Эту награду ей присудили за "узнаваемый поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным". Глюк — профессор Йельского университета, а также член Американского философского общества. Ее дебют состоялся в 1968 году со сборника "Первенец", который был удостоен премии Американской академии поэтов. Впоследствии Глюк написала еще порядка 14 сборников и книг, среди которых — "Торжество Ахилла", "Дикий ирис" и "Сельская жизнь".Нобелевская неделя в <u><a href="https://ria.ru/tag_location_Stokgolm/">Стокгольме</a></u> стартовала в этот понедельник с объявления фамилий лауреатов в области физиологии и медицины. Ими стали американские ученые Харви Альер и Чарльзу Райс, а также британский вирусолог Майкл Хоутон, открывшие вирус гепатита С и проводившие исследования в этой области.Во вторник стало известно, кто получил нобелевку по физике: Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез. Британский физик и математик Пенроуз первым выяснил, что свойства космических объектов — черных дыр — подтверждают Общую теорию относительности Альберта Эйнштейна. Немецкий астрофизик Генцель и американский астроном Гез, в свою очередь, обнаружили сверхмассивный компактный объект в центре Млечного Пути.Накануне Нобелевский комитет назвал имена лауреатов по химии. Так, Нобелевку в этой области получили две женщины — француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна. Они первыми несколько лет назад разработали метод редактирования генома CRISPR/Cas9, благодаря которому ученые получили возможность создавать подходы к лечению тяжелых недугов, в том числе СПИДа и наследственных заболеваний.Завтра в Стокгольме объявят, кто оказался достоин Нобелевской премии мира — 2020, а в понедельник, наконец, станет известен нобелиат в области экономики (эта номинация учреждена и финансируется Госбанком Швеции в память Нобеля).

https://ria.ru/20201007/premiya-1578650121.html

https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578743492.html

7

швеция

стокгольм (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йельский университет, нобелевская премия, альберт эйнштейн, швеция, стокгольм (город), литература