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Поэтессе Луизе Глюк присудили Нобелевскую премию по литературе
Лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стала 77-летняя американская поэтесса Луиза Глюк, сообщил Нобелевский комитет Шведской академии наук. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:41
2020-10-08T15:41
йельский университет
нобелевская премия
альберт эйнштейн
швеция
стокгольм (город)
литература
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<strong>МОСКВА/СТОКГОЛЬМ, 8 окт — РИА Новости. </strong>Лауреатом <a href="https://ria.ru/event_Nobelevskaja_premija/" target="_blank">Нобелевской премии</a> по литературе в этом году стала 77-летняя американская поэтесса Луиза Глюк, сообщил Нобелевский комитет Шведской академии наук.Эту награду ей присудили за "узнаваемый поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным". Глюк — профессор Йельского университета, а также член Американского философского общества. Ее дебют состоялся в 1968 году со сборника "Первенец", который был удостоен премии Американской академии поэтов. Впоследствии Глюк написала еще порядка 14 сборников и книг, среди которых — "Торжество Ахилла", "Дикий ирис" и "Сельская жизнь".Нобелевская неделя в <u><a href="https://ria.ru/tag_location_Stokgolm/">Стокгольме</a></u> стартовала в этот понедельник с объявления фамилий лауреатов в области физиологии и медицины. Ими стали американские ученые Харви Альер и Чарльзу Райс, а также британский вирусолог Майкл Хоутон, открывшие вирус гепатита С и проводившие исследования в этой области.Во вторник стало известно, кто получил нобелевку по физике: Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез. Британский физик и математик Пенроуз первым выяснил, что свойства космических объектов — черных дыр — подтверждают Общую теорию относительности Альберта Эйнштейна. Немецкий астрофизик Генцель и американский астроном Гез, в свою очередь, обнаружили сверхмассивный компактный объект в центре Млечного Пути.Накануне Нобелевский комитет назвал имена лауреатов по химии. Так, Нобелевку в этой области получили две женщины — француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна. Они первыми несколько лет назад разработали метод редактирования генома CRISPR/Cas9, благодаря которому ученые получили возможность создавать подходы к лечению тяжелых недугов, в том числе СПИДа и наследственных заболеваний.Завтра в Стокгольме объявят, кто оказался достоин Нобелевской премии мира — 2020, а в понедельник, наконец, станет известен нобелиат в области экономики (эта номинация учреждена и финансируется Госбанком Швеции в память Нобеля).
https://ria.ru/20201007/premiya-1578650121.html
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йельский университет, нобелевская премия, альберт эйнштейн, швеция, стокгольм (город), литература

Поэтессе Луизе Глюк присудили Нобелевскую премию по литературе

15:41 08.10.2020
 
© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль лауреата Нобелевской премии
Медаль лауреата Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА/СТОКГОЛЬМ, 8 окт — РИА Новости. Лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стала 77-летняя американская поэтесса Луиза Глюк, сообщил Нобелевский комитет Шведской академии наук.
Эту награду ей присудили за "узнаваемый поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным". Глюк — профессор Йельского университета, а также член Американского философского общества. Ее дебют состоялся в 1968 году со сборника "Первенец", который был удостоен премии Американской академии поэтов.
Впоследствии Глюк написала еще порядка 14 сборников и книг, среди которых — "Торжество Ахилла", "Дикий ирис" и "Сельская жизнь".

"Луиза Глюк стремится к универсальному, она черпает вдохновение в мифах и классических мотивах, присутствующих в большинстве ее работ. <...> Ее произведения отличаются стремлением к ясности. Детство и семейная жизнь, близкие отношения с родителями, братьями и сестрами — вот темы, которые остаются для нее центральным", — объяснили свой выбор члены комитета.

Нобелевская неделя в Стокгольме стартовала в этот понедельник с объявления фамилий лауреатов в области физиологии и медицины. Ими стали американские ученые Харви Альер и Чарльзу Райс, а также британский вирусолог Майкл Хоутон, открывшие вирус гепатита С и проводившие исследования в этой области.
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Накануне Нобелевский комитет назвал имена лауреатов по химии. Так, Нобелевку в этой области получили две женщины — француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна. Они первыми несколько лет назад разработали метод редактирования генома CRISPR/Cas9, благодаря которому ученые получили возможность создавать подходы к лечению тяжелых недугов, в том числе СПИДа и наследственных заболеваний.
Завтра в Стокгольме объявят, кто оказался достоин Нобелевской премии мира — 2020, а в понедельник, наконец, станет известен нобелиат в области экономики (эта номинация учреждена и финансируется Госбанком Швеции в память Нобеля).
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Йельский университетНобелевская премияАльберт ЭйнштейнШвецияСтокгольм (город)литература
 
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