Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201008/neft-1578778925.html
Асад назвал соглашение США и курдов по добыче нефти в Сирии грабежом
Соглашение США и курдов по добыче нефти в Сирии — это грабеж, остановить который можно, лишь освободив эти территории, заявил в интервью РИА Новости сирийский... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:02
2020-10-08T12:29
война в сирии
война в сирии
башар асад
сирия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156048/33/1560483321_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5c4589eb7f88fccd82921d54bb855566.jpg
<strong>ДАМАСК, 8 окт — РИА Новости.</strong> Соглашение <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и курдов по добыче нефти в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> — это грабеж, остановить который можно, лишь освободив эти территории, заявил в интервью РИА Новости сирийский президент <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a>."Вы не можете остановить вора, пока не посадите его в тюрьму или каким-то образом не сдержите его, изолировав от той территории, где он может совершить ограбление. Так же надо поступить и с этими ворами. Их надо выгнать из региона, это единственный способ. И сирийское правительство должно контролировать каждую часть Сирии, тогда ситуация нормализуется", — сказал сирийский лидер.В конце июля сенатор конгресса США Линдси Грэм сообщил, что сирийские курды заключили с американской компанией соглашение о модернизации нефтяных месторождений на северо-востоке республики, сославшись на информацию, полученную от командира "Сил демократической Сирии" (СДС) генерала Мазлума Кобани.Госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил наличие соглашения во время заседания комитета по иностранным делам сената. При этом стороны не уточняли, о какой компании идет речь. <strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/asad-1578765560.html
Правильно сказал Асад это банальное ограбление. А все эти договоры нечего не стоят.
41
Пустая болтовня, США там уже нефть качает несколько лет и будет продолжать качать потому что выбить армию США оттуда у всех кишка тонка, Россия туда точно не полезет. По слухам вагнеровцы пытались, но бежали сломя голову потом
33
10
сирия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156048/33/1560483321_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f23a0e43c0ba0ae2f4ee0a7811ef1141.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
война в сирии, башар асад, сирия, сша, в мире

Асад назвал соглашение США и курдов по добыче нефти в Сирии грабежом

11:02 08.10.2020 (обновлено: 12:29 08.10.2020)
 
© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© SANA
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 8 окт — РИА Новости. Соглашение США и курдов по добыче нефти в Сирии — это грабеж, остановить который можно, лишь освободив эти территории, заявил в интервью РИА Новости сирийский президент Башар Асад.
"Вы не можете остановить вора, пока не посадите его в тюрьму или каким-то образом не сдержите его, изолировав от той территории, где он может совершить ограбление. Так же надо поступить и с этими ворами. Их надо выгнать из региона, это единственный способ. И сирийское правительство должно контролировать каждую часть Сирии, тогда ситуация нормализуется", — сказал сирийский лидер.
В конце июля сенатор конгресса США Линдси Грэм сообщил, что сирийские курды заключили с американской компанией соглашение о модернизации нефтяных месторождений на северо-востоке республики, сославшись на информацию, полученную от командира "Сил демократической Сирии" (СДС) генерала Мазлума Кобани.
Госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил наличие соглашения во время заседания комитета по иностранным делам сената. При этом стороны не уточняли, о какой компании идет речь.
Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 10:02
"Война не закончена": Асад предположил планы террористов в Сирии
 
Обсудить10
Война в СирииВойна в СирииБашар АсадСирияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт рассказал, как включать и выключать компьютер с телефона
02:12США заявили, что Россия мешает им получить вакцину от коронавируса
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00Врач рассказал о состоянии Трампа
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
22:27Власти Армении ужесточили режим военного положения
Лента новостейМолния