https://ria.ru/20201008/neft-1578778925.html

Асад назвал соглашение США и курдов по добыче нефти в Сирии грабежом

Соглашение США и курдов по добыче нефти в Сирии — это грабеж, остановить который можно, лишь освободив эти территории, заявил в интервью РИА Новости сирийский... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T11:02

2020-10-08T11:02

2020-10-08T12:29

война в сирии

война в сирии

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<strong>ДАМАСК, 8 окт — РИА Новости.</strong> Соглашение <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и курдов по добыче нефти в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> — это грабеж, остановить который можно, лишь освободив эти территории, заявил в интервью РИА Новости сирийский президент <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a>."Вы не можете остановить вора, пока не посадите его в тюрьму или каким-то образом не сдержите его, изолировав от той территории, где он может совершить ограбление. Так же надо поступить и с этими ворами. Их надо выгнать из региона, это единственный способ. И сирийское правительство должно контролировать каждую часть Сирии, тогда ситуация нормализуется", — сказал сирийский лидер.В конце июля сенатор конгресса США Линдси Грэм сообщил, что сирийские курды заключили с американской компанией соглашение о модернизации нефтяных месторождений на северо-востоке республики, сославшись на информацию, полученную от командира "Сил демократической Сирии" (СДС) генерала Мазлума Кобани.Госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил наличие соглашения во время заседания комитета по иностранным делам сената. При этом стороны не уточняли, о какой компании идет речь. <strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/asad-1578765560.html

Andrej Kozakov Правильно сказал Асад это банальное ограбление. А все эти договоры нечего не стоят. 41

Кот на дереве Пустая болтовня, США там уже нефть качает несколько лет и будет продолжать качать потому что выбить армию США оттуда у всех кишка тонка, Россия туда точно не полезет. По слухам вагнеровцы пытались, но бежали сломя голову потом 33

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

война в сирии, башар асад, сирия, сша, в мире