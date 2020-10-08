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https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578851634.html
В Госдуме прокомментировали обвинения Навального в адрес Шредера
Публикации немецкого издания Bild с обвинениями со стороны Алексея Навального в адрес бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера свидетельствует о деградации... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:35
2020-10-08T15:35
госпитализация алексея навального
алексей навальный
герхард шредер
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Публикации немецкого издания Bild с обвинениями со стороны <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в адрес бывшего канцлера ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Gerkhard_SHreder/" target="_blank" data-auto="true">Герхарда Шрёдера</a> свидетельствует о деградации политической культуры Запада, его полном отказе от ценностных и этических "тормозов", считает член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a>.Ранее Навальный в интервью изданию Bild обвинил экс-канцлера ФРГ, председателя совета директоров "Роснефти" и главу комитета акционеров Nord Stream AG Шрёдера в получении "тайных платежей" от российских властей, при этом он не предоставил никаких доказательств этому, отметив, что это его личное мнение. Шрёдер заявил, что примет "юридические" меры против медиаконцерна Axel Springer SE из-за публикации критических высказываний в свой адрес."Обращает на себя внимания, что Навальный обвиняет Шредера в нарушении немецких законов, даже не удосуживаясь предъявлять какие-либо доказательства, действуя по принципу "я художник, я так вижу", - сказала Панина РИА Новости.Депутат подчеркнула, что тиражирование крупными немецкими СМИ подобных заявлений "свидетельствует о деградации политической культуры Запада, полном отказе от ценностных и этических "тормозов".По мнению Паниной, это какое-то новое западное общество, "которое отвергает рыночную конкуренцию и юридические приличия", где роль главного врага отдана не только России, но и тем, кто стремится с ней сотрудничать на взаимовыгодных основах."В подобной атмосфере дух инквизиции побеждает принципы рационализма, действия наших "все еще партнеров" становятся иррациональными. Нам необходимо делать выводы из этих изменений при выборе собственной модели развития", - констатировала Панина.
https://ria.ru/20201008/fbk-1578848657.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/navalnyy-1578769584.html
леша и в Германии ведет себя так как привык в России - говорю что хочу и не важно, что доказательств нет
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скорее всего, она сама так решила. Просто эта наивная женщина поверила в то, что оппозиция в России - адекватные люди)))
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, герхард шредер, в мире

В Госдуме прокомментировали обвинения Навального в адрес Шредера

15:35 08.10.2020
 
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в Берлине
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Публикации немецкого издания Bild с обвинениями со стороны Алексея Навального в адрес бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера свидетельствует о деградации политической культуры Запада, его полном отказе от ценностных и этических "тормозов", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее Навальный в интервью изданию Bild обвинил экс-канцлера ФРГ, председателя совета директоров "Роснефти" и главу комитета акционеров Nord Stream AG Шрёдера в получении "тайных платежей" от российских властей, при этом он не предоставил никаких доказательств этому, отметив, что это его личное мнение. Шрёдер заявил, что примет "юридические" меры против медиаконцерна Axel Springer SE из-за публикации критических высказываний в свой адрес.
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"Обращает на себя внимания, что Навальный обвиняет Шредера в нарушении немецких законов, даже не удосуживаясь предъявлять какие-либо доказательства, действуя по принципу "я художник, я так вижу", - сказала Панина РИА Новости.
Депутат подчеркнула, что тиражирование крупными немецкими СМИ подобных заявлений "свидетельствует о деградации политической культуры Запада, полном отказе от ценностных и этических "тормозов".
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По мнению Паниной, это какое-то новое западное общество, "которое отвергает рыночную конкуренцию и юридические приличия", где роль главного врага отдана не только России, но и тем, кто стремится с ней сотрудничать на взаимовыгодных основах.
"В подобной атмосфере дух инквизиции побеждает принципы рационализма, действия наших "все еще партнеров" становятся иррациональными. Нам необходимо делать выводы из этих изменений при выборе собственной модели развития", - констатировала Панина.
 
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГерхард ШредерВ мире
 
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