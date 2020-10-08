https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578851634.html

В Госдуме прокомментировали обвинения Навального в адрес Шредера

Публикации немецкого издания Bild с обвинениями со стороны Алексея Навального в адрес бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера свидетельствует о деградации... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:35

2020-10-08T15:35

2020-10-08T15:35

госпитализация алексея навального

алексей навальный

герхард шредер

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Публикации немецкого издания Bild с обвинениями со стороны <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в адрес бывшего канцлера ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Gerkhard_SHreder/" target="_blank" data-auto="true">Герхарда Шрёдера</a> свидетельствует о деградации политической культуры Запада, его полном отказе от ценностных и этических "тормозов", считает член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a>.Ранее Навальный в интервью изданию Bild обвинил экс-канцлера ФРГ, председателя совета директоров "Роснефти" и главу комитета акционеров Nord Stream AG Шрёдера в получении "тайных платежей" от российских властей, при этом он не предоставил никаких доказательств этому, отметив, что это его личное мнение. Шрёдер заявил, что примет "юридические" меры против медиаконцерна Axel Springer SE из-за публикации критических высказываний в свой адрес."Обращает на себя внимания, что Навальный обвиняет Шредера в нарушении немецких законов, даже не удосуживаясь предъявлять какие-либо доказательства, действуя по принципу "я художник, я так вижу", - сказала Панина РИА Новости.Депутат подчеркнула, что тиражирование крупными немецкими СМИ подобных заявлений "свидетельствует о деградации политической культуры Запада, полном отказе от ценностных и этических "тормозов".По мнению Паниной, это какое-то новое западное общество, "которое отвергает рыночную конкуренцию и юридические приличия", где роль главного врага отдана не только России, но и тем, кто стремится с ней сотрудничать на взаимовыгодных основах."В подобной атмосфере дух инквизиции побеждает принципы рационализма, действия наших "все еще партнеров" становятся иррациональными. Нам необходимо делать выводы из этих изменений при выборе собственной модели развития", - констатировала Панина.

https://ria.ru/20201008/fbk-1578848657.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/navalnyy-1578769584.html

Ольга Занкова леша и в Германии ведет себя так как привык в России - говорю что хочу и не важно, что доказательств нет 20

Ольга Занкова скорее всего, она сама так решила. Просто эта наивная женщина поверила в то, что оппозиция в России - адекватные люди))) 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, герхард шредер, в мире