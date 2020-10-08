https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578843255.html

В МВД опровергли информацию о вывозе бутылок с водой из номера Навального

Информация о провозе самолетом бутылок с водой из томского гостиничного номера блогера Алексея Навального не подтверждается, говорится в сообщении управления на РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:04

2020-10-08T15:04

2020-10-08T17:29

толмачево (аэропорт)

новосибирск

германия

томск

госпитализация алексея навального

алексей навальный

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577535383_0:410:2730:1946_1400x0_80_0_0_322b54490da005f4d572989c79acdb54.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Информация о провозе самолетом бутылок с водой из томского гостиничного номера блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> не подтверждается, говорится в сообщении управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудница ФБК Мария Певчих вывезла в Германию бутылку с водой, на которой позднее якобы нашли следы нервно-паралитического отравляющего вещества.По данным российского ведомства, во время прохождения предполетного досмотра в новосибирском аэропорту "<u><a href="http://ria.ru/organization_Tolmachevo_aehroport/">Толмачёво</a></u>" у Певчих не было при себе емкостей объяемом свыше ста миллилитров.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Мид в свою очередь подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578746928.html

https://ria.ru/20201008/fbk-1578844548.html

Natalia Bikowa Неплохой ход. Учимся бить по-западному Западу прямо под дых. 47

Ольга Занкова прекрасно) а кто вывез трусы? 35

11

новосибирск

германия

томск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

толмачево (аэропорт), новосибирск, германия, томск, госпитализация алексея навального, алексей навальный, министерство внутренних дел рф (мвд россии)