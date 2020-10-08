В МВД опровергли информацию о вывозе бутылок с водой из номера Навального
15:04 08.10.2020 (обновлено: 17:29 08.10.2020)
© РИА Новости / Светлана Самсонова / Перейти в фотобанкБутылка воды на столике в номере 239 гостиницы Xander Hotel в Томске
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Информация о провозе самолетом бутылок с водой из томского гостиничного номера блогера Алексея Навального не подтверждается, говорится в сообщении управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудница ФБК Мария Певчих вывезла в Германию бутылку с водой, на которой позднее якобы нашли следы нервно-паралитического отравляющего вещества.
По данным российского ведомства, во время прохождения предполетного досмотра в новосибирском аэропорту "Толмачёво" у Певчих не было при себе емкостей объяемом свыше ста миллилитров.
"После прохождения предполетного досмотра Марией Певчих в автомате по продаже напитков в стерильной зоне аэропорта была приобретена бутылка воды "Святой источник" объемом 500 миллилитров, с которой она прилетела в город Омск", - добавляется в сообщении.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Мид в свою очередь подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.