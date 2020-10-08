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https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578843255.html
В МВД опровергли информацию о вывозе бутылок с водой из номера Навального
Информация о провозе самолетом бутылок с водой из томского гостиничного номера блогера Алексея Навального не подтверждается, говорится в сообщении управления на РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:04
2020-10-08T17:29
толмачево (аэропорт)
новосибирск
германия
томск
госпитализация алексея навального
алексей навальный
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Информация о провозе самолетом бутылок с водой из томского гостиничного номера блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> не подтверждается, говорится в сообщении управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудница ФБК Мария Певчих вывезла в Германию бутылку с водой, на которой позднее якобы нашли следы нервно-паралитического отравляющего вещества.По данным российского ведомства, во время прохождения предполетного досмотра в новосибирском аэропорту "<u><a href="http://ria.ru/organization_Tolmachevo_aehroport/">Толмачёво</a></u>" у Певчих не было при себе емкостей объяемом свыше ста миллилитров.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Мид в свою очередь подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578746928.html
https://ria.ru/20201008/fbk-1578844548.html
Неплохой ход. Учимся бить по-западному Западу прямо под дых.
47
прекрасно) а кто вывез трусы?
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новосибирск
германия
томск
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толмачево (аэропорт), новосибирск, германия, томск, госпитализация алексея навального, алексей навальный, министерство внутренних дел рф (мвд россии)

В МВД опровергли информацию о вывозе бутылок с водой из номера Навального

15:04 08.10.2020 (обновлено: 17:29 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Светлана Самсонова / Перейти в фотобанкБутылка воды на столике в номере 239 гостиницы Xander Hotel в Томске
Бутылка воды на столике в номере 239 гостиницы Xander Hotel в Томске - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Светлана Самсонова
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Информация о провозе самолетом бутылок с водой из томского гостиничного номера блогера Алексея Навального не подтверждается, говорится в сообщении управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудница ФБК Мария Певчих вывезла в Германию бутылку с водой, на которой позднее якобы нашли следы нервно-паралитического отравляющего вещества.
По данным российского ведомства, во время прохождения предполетного досмотра в новосибирском аэропорту "Толмачёво" у Певчих не было при себе емкостей объяемом свыше ста миллилитров.

"После прохождения предполетного досмотра Марией Певчих в автомате по продаже напитков в стерильной зоне аэропорта была приобретена бутылка воды "Святой источник" объемом 500 миллилитров, с которой она прилетела в город Омск", - добавляется в сообщении.

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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Мид в свою очередь подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
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Толмачево (аэропорт)НовосибирскГерманияТомскГоспитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
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