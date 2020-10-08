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https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578804448.html
Песков ответил на вопрос о работе спецслужб с записью о Навальном
Российские спецслужбы провели необходимую работу с полученными от белорусских коллег записями перехваченного разговора по ситуации с Алексеем Навальным,... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:37
2020-10-08T12:37
александр лукашенко
алексей навальный
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Российские спецслужбы провели необходимую работу с полученными от белорусских коллег записями перехваченного разговора по ситуации с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a>, журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что радиоэлектронная военная разведка страны перехватила разговор Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального. Белорусский гостелеканал ОНТ обнародовал, предположительно, аудиозапись перехваченного разговора. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" Навального не так важно - на войне "всякие методы хороши". В кабмине ФРГ назвали "фиктивным разговором" опубликованную Белоруссией запись. Позже Лукашенко заявил, что на аудиозаписи общаются "не немцы, не поляки", а американцы, а оригинал записи уже передан Минском в ФСБ.При этом Песков не стал уточнять, что именно было сделано российскими спецслужбами.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="https://ria.ru/location_Omsk" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html
https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578740447.html
"Детальной информации на этот счет нет, но очевидно, что российские специальные службы РЖАЛИ дня два. Ответил Песков журналистам.
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"Никто из посторонних не приходил" – врач исключил возможность отравления Навального после госпитализации
Главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, доктор медицинских наук, заведующий отделением Омской городской больницы Скорой медицинской помощи № 1 Александр Сабаев исключил возможность отравления Навального после госпитализации.
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александр лукашенко, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, германия, в мире

Песков ответил на вопрос о работе спецслужб с записью о Навальном

12:37 08.10.2020
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские спецслужбы провели необходимую работу с полученными от белорусских коллег записями перехваченного разговора по ситуации с Алексеем Навальным, журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что радиоэлектронная военная разведка страны перехватила разговор Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального. Белорусский гостелеканал ОНТ обнародовал, предположительно, аудиозапись перехваченного разговора. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" Навального не так важно - на войне "всякие методы хороши". В кабмине ФРГ назвали "фиктивным разговором" опубликованную Белоруссией запись. Позже Лукашенко заявил, что на аудиозаписи общаются "не немцы, не поляки", а американцы, а оригинал записи уже передан Минском в ФСБ.

"Детальной информации на этот счет нет, но очевидно, что российские специальные службы сделали с этими записями то, что было необходимо", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, была ли проведена экспертиза переданного белорусской разведкой перехваченного разговора по ситуации с Навальным.

При этом Песков не стал уточнять, что именно было сделано российскими спецслужбами.
Портрет Алексея Навального с подписью отравлен у здания посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 08:00
Зачем Навальный играет с немцами в "Новичок"?
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Алексей Навальный во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Александр ЛукашенкоАлексей НавальныйФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковГерманияВ мире
 
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