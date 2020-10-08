https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578774352.html

Омский врач Навального исключил его отравление в самой клинике

Подсыпать яд блогеру Алексею Навальному в омской клинике, где он лечился, не могли, никто из посторонних не приходил, заявил главный токсиколог Сибирского... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T10:42

2020-10-08T10:42

2020-10-08T11:06

госпитализация алексея навального

алексей навальный

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Подсыпать яд блогеру <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> в омской клинике, где он лечился, не могли, никто из посторонних не приходил, заявил главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, доктор медицинских наук, заведующий отделением Омской городской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Сабаев.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции."Это (подсыпание яда в больнице – ред.) исключено по той простой причине, что работала бригада, это основная бригада, это были наши специалисты. Были три специалиста из московских институтов. В общем-то все, других специалистов, которые занимались пациентом, не было", - сказал Сабаев в интервью РИА Новости.Он уточнил, что пациент лежал в отдельной палате, никто из посторонних не приходил и ничего не приносил."Режим отделения токсикологического центра подразумевает под собой закрытый режим, пациент пребывал в химически безопасном объекте, никаких воздействий со стороны, по крайней мере в нашей клинике, внешних воздействий, связанных с химикатами, с пищевыми продуктами или еще с чем-то, не было. За это я отвечаю, потому что видел сам лично и руководил этим процессом", - подчеркнул Сабаев.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578753301.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Александром Сабаевым >></a></strong>

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578762847.html

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

Алексей Железков По всем признакам и результатам ОЗХО получается, что Навального отравили в Германии 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Никто из посторонних не приходил" – врач исключил возможность отравления Навального после госпитализации Главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, доктор медицинских наук, заведующий отделением Омской городской больницы Скорой медицинской помощи № 1 Александр Сабаев исключил возможность отравления Навального после госпитализации. 2020-10-08T10:42 true PT1M46S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, происшествия