https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578772515.html

Омский врач рассказал о кризисе в состоянии Навального во время лечения

Кризис состояния у Алексея Навального был не в самолете, а примерно через 14 часов пребывания пациента в клинике, купировался он в течение 7-8 часов, заявил в... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T10:34

2020-10-08T10:34

2020-10-08T11:06

госпитализация алексея навального

мария захарова

алексей навальный

дмитрий песков

москва

берлин (город)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Кризис состояния у <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> был не в самолете, а примерно через 14 часов пребывания пациента в клинике, купировался он в течение 7-8 часов, заявил в интервью РИА Новости главный токсиколог Сибирского федерального округа и <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>, доктор медицинских наук, заведующий отделением Омской городской больницы Скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев."По течению болезни могу сказать, что самый кризис состояния у пациента отмечался в 1 час ночи с 20 на 21 августа… Он купировался с часу ночи до 9 часов утра, то есть в течение 7-8 часов была кризисная ситуация", - сообщил Сабаев.Он уточнил, что кризис был не в самолете и не при поступлении, а случился "примерно через 14 часов" пребывания в клинике."В этот период, наверное, организм человека переживал самые что ни на есть потрясения тяжелые. Когда срыв любых компенсаторных возможностей может привести к развитию синдрома полиорганной недостаточности", - пояснил врач.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578753301.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Александром Сабаевым >></a></strong>

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578762847.html

https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578582477.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/navalnyy-1578228810.html

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"Нарушение углеводного обмена" – токсиколог Сабаев назвал диагноз Навального Токсиколог Сабаев назвал диагноз Навального и пояснил, что, вероятно, у пациента была дисфункция поджелудочной железы, которая спровоцировала резкие колебания сахара в крови, которые к концу пребывания в больнице удалось стабилизировать. 2020-10-08T10:34 true PT0M48S

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госпитализация алексея навального, мария захарова, алексей навальный, дмитрий песков, москва, берлин (город), происшествия