Версия отравления Навального не подтвердилась, заявил омский врач
10:06 08.10.2020 (обновлено: 11:07 08.10.2020)
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Отравления у Алексея Навального не было, эта версия не подтвердилась при проведении различных исследований, заявил главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, доктор медицинских наук, заведующий отделением Омской городской больницы Скорой медицинской помощи № 1 Александр Сабаев.
Ранее он отмечал, что нынешнее состояние Навального и его быстрое восстановление нехарактерны для химического отравления, а соответствуют тому диагнозу, который поставили омские врачи - нарушение углеводного обмена.
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"Отравления не было. Отравление рассматривалось в числе одной из причин ухудшения самочувствия. Но в течение первых шести часов пребывания в нашей клинике диагноз "острое отравление" был снят. Более того, он не подтвержден был ни клинически, ни анамнестически, ни химико-токсикологическими исследованиями. То есть никаких данных о том, что это было острое отравление мы не обнаружили", - сказал Сабаев в интервью РИА Новости.
Он уточнил, что диагноз Навального – нарушение углеводного обмена. Это тяжелое метаболическое расстройство, возникшее, вероятно, за несколько часов или даже суток до момента ухудшения состояния пациента, пояснил Сабаев.
По его словам, острая химическая болезнь и метаболические заболевания – это разные патологические процессы, не имеющие ничего общего.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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