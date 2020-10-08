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https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578762847.html
Омский врач Навального рассказал о диагнозе блогера
Алексей Навальный не смог бы вести такую активную жизнь, как сейчас, если бы действительно имело место химическое отравление, его внешний вид соответствует тому РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T09:46
2020-10-08T11:07
госпитализация алексея навального
мария захарова
алексей навальный
дмитрий песков
москва
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> не смог бы вести такую активную жизнь, как сейчас, если бы действительно имело место химическое отравление, его внешний вид соответствует тому диагнозу, который поставили омские врачи - нарушение углеводного обмена, заявил главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, доктор медицинских наук, заведующий отделением Омской городской больницы Скорой медицинской помощи № 1 Александр Сабаев."Он не смог бы до сих пор выйти в эфир, общаться, вести такую активную жизнь. Он бы находился на больничной койке. Это однозначно. Второй момент, он бы находился даже при хороших прогнозах, хороших клиниках, хороших оборудовании и медикаментах, это был бы, по крайней мере, ранний восстановительный период токсической энцефалопатии, только первое движение рук, первое движение ног, первое открывание самостоятельно глаз, первые попытки приема пищи с помощью персонала и так далее", - сказал Сабаев в интервью РИА Новости.Он уточнил, что сейчас внешность пациента вполне соответствует тому диагнозу, который был поставлен в омской клинике.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578753301.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Александром Сабаевым &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578754226.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/navalnyy-1578228810.html
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html
ОЗХО определило дихлофос. Он не входит в список запрещённых препаратов и относится к той же группе соединений, что и Новичок - это фосфороорганические соединения.
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москва
берлин (город)
РИА Новости
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"Все восстановится" – омский врач о состоянии здоровья Навального
Омский врач прокомментировал состояние здоровья Навального и уточнил, что сейчас внешность пациента вполне соответствует тому диагнозу, который был поставлен в омской клинике.
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госпитализация алексея навального, мария захарова, алексей навальный, дмитрий песков, москва, берлин (город), происшествия

Омский врач Навального рассказал о диагнозе блогера

09:46 08.10.2020 (обновлено: 11:07 08.10.2020)
 
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Алексей Навальный не смог бы вести такую активную жизнь, как сейчас, если бы действительно имело место химическое отравление, его внешний вид соответствует тому диагнозу, который поставили омские врачи - нарушение углеводного обмена, заявил главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, доктор медицинских наук, заведующий отделением Омской городской больницы Скорой медицинской помощи № 1 Александр Сабаев.
"Он не смог бы до сих пор выйти в эфир, общаться, вести такую активную жизнь. Он бы находился на больничной койке. Это однозначно. Второй момент, он бы находился даже при хороших прогнозах, хороших клиниках, хороших оборудовании и медикаментах, это был бы, по крайней мере, ранний восстановительный период токсической энцефалопатии, только первое движение рук, первое движение ног, первое открывание самостоятельно глаз, первые попытки приема пищи с помощью персонала и так далее", - сказал Сабаев в интервью РИА Новости.
Никто из посторонних не приходил – врач исключил возможность отравления Навального после госпитализации - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 08:36
Врач рассказал, как Навального могли вылечить в омской клинике
Он уточнил, что сейчас внешность пациента вполне соответствует тому диагнозу, который был поставлен в омской клинике.
"Химические болезни, как калечащие болезни, как действующие очень яростно и пагубно на организм, оставляют очень тяжелые внешние признаки", - пояснил Сабаев.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
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5 октября, 14:09
Лавров заявил, что врачи ФРГ не нашли у Навального отравляющих веществ
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Читайте полный текст интервью с Александром Сабаевым >>
Портрет Алексея Навального с подписью отравлен у здания посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
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Госпитализация Алексея НавальногоМария ЗахароваАлексей НавальныйДмитрий ПесковМоскваБерлин (город)Происшествия
 
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