https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578754226.html

Врач рассказал, как Навального могли вылечить в омской клинике

Положительного эффекта в лечении Алексея Навального в омской клинике, куда он был изначально доставлен, можно было бы добиться на 5-7 сутки, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T08:36

2020-10-08T08:36

2020-10-08T11:07

госпитализация алексея навального

алексей навальный

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Положительного эффекта в лечении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в омской клинике, куда он был изначально доставлен, можно было бы добиться на 5-7 сутки, заявил РИА Новости главный токсиколог Сибирского федерального округа и <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>, доктор медицинских наук, заведующий отделением Омской городской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Сабаев."Подводя итоги по вот этим 42 часам пребывания, мы с коллегами пришли к выводу, что на самом деле, если все будет развиваться благополучно, без каких-то форс-мажоров, то можно было бы достичь положительного эффекта, наверно, на пятые-шестые-седьмые сутки", - сказал Сабаев в интервью агентству.Он пояснил, что примерно через неделю лечения пациент должен был бы прийти в сознание.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578753301.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Александром Сабаевым >></a></strong>

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578746928.html

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

Sergej Klassen Спасти жизнь - да, вылечить - никогда. Предательство и паскудство не лечится. 15

Gloomy Humorist Да он и дольше в немецкой коме мог лежать, только дорого, оказывается, это. Пришлось резко на поправку идти 13

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омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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"Никто из посторонних не приходил" – врач исключил возможность отравления Навального после госпитализации Главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, доктор медицинских наук, заведующий отделением Омской городской больницы Скорой медицинской помощи № 1 Александр Сабаев исключил возможность отравления Навального после госпитализации. 2020-10-08T08:36 true PT1M46S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, омск, происшествия