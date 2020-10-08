https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578746928.html

Врач, спасший Навальному жизнь, категорически отверг отравление

Состояние Алексея Навального могло вызвать несоблюдение диеты или употребление алкоголя, заявил в интервью РИА Новости главный токсиколог Сибирского... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T06:36

2020-10-08T06:36

2020-10-08T11:07

госпитализация алексея навального

алексей навальный

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Состояние <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> могло вызвать несоблюдение диеты или употребление алкоголя, заявил в интервью РИА Новости главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, доктор медицинских наук, заведующий отделением омской городской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Сабаев.Он пояснил, что, вероятно, у пациента была дисфункция поджелудочной железы, которая спровоцировала резкие колебания сахара в крови, которые к концу пребывания в больнице удалось стабилизировать.Сабаев также напомнил, что консилиум врачей сошелся на диагнозе "нарушение углеводного обмена".Инцидент с Алексеем НавальнымДвадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой спустя несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a><u>)</u>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_k" target="_blank">ОЗХО</a>.Сейчас Навальному лучше, он проходит реабилитацию. Во вторник ОЗХО подтвердила, что россиянина отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.После этого главы МИД <u><a href="https://ria.ru/location_France/">Франции</a></u> и <u><a href="https://ria.ru/location_Germany/">Германии</a></u> сообщили в совместном коммюнике, что направят <u><a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/">Евросоюзу</a></u> предложение об ограничительных мерах против России в связи с делом Навального. Санкции могут коснуться тех, кого Париж и Берлин считают виновными в "преступлении", и лиц, "задействованных в программе "Новичок". По мнению дипломатов, сейчас нет других "правдоподобных" объяснений, кроме "ответственности и причастности" Москвы.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что Москва не сможет сохранить прежние отношения с Парижем и Берлином. При этом дипломат заметила, что если иностранные коллеги будут готовы пересмотреть конфронтационный курс и откажутся от попыток диктата, то появятся возможности для нормализации диалога.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578753301.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Александром Сабаевым >></a></strong><em>Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578740447.html

https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578534318.html

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578741120.html

Sergey 295053 Спасённый - неблагодарная ... личность. 1252

Vanya Duplin Как настойчиво нам всем пытаются внушить эту мысль "БЫЛО отравление" никому не нужного бьюти блогера, да еще БОВ, дае еще специально российским, да еще в пятый раз они никогоне отравило, да еще выдали немцам, чтобы те нашли остатки и прочее, прочее. Манипуляторы бездарные. 678

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омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Несоблюдение диеты и алкоголь стали основными причинами проблем со здоровьем Навального Состояние Алексея Навального могло вызвать несоблюдение диеты или употребление алкоголя, заявил в интервью РИА Новости главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, доктор медицинских наук, заведующий отделением Омской городской больницы Скорой медицинской помощи № 1 Александр Сабаев. 2020-10-08T06:36 true PT0M24S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, омск, происшествия