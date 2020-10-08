Врач, спасший Навальному жизнь, категорически отверг отравление
06:36 08.10.2020 (обновлено: 11:07 08.10.2020)
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Состояние Алексея Навального могло вызвать несоблюдение диеты или употребление алкоголя, заявил в интервью РИА Новости главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, доктор медицинских наук, заведующий отделением омской городской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Сабаев.
"Это и фактор алиментарный, то есть факторы питания и факторы возможного употребления алкогольных напитков. Это фактор несоблюдения диеты либо ведение каких-то диет. Основные причины, как правило, именно эти. Но то, что метаболические нарушения были, это подтверждено лабораторными тестами", — сказал врач.
Он пояснил, что, вероятно, у пациента была дисфункция поджелудочной железы, которая спровоцировала резкие колебания сахара в крови, которые к концу пребывания в больнице удалось стабилизировать.
Сабаев также напомнил, что консилиум врачей сошелся на диагнозе "нарушение углеводного обмена".
Инцидент с Алексеем Навальным
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию, власти которой спустя несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории Швеции и Франции). Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
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Сейчас Навальному лучше, он проходит реабилитацию. Во вторник ОЗХО подтвердила, что россиянина отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.
После этого главы МИД Франции и Германии сообщили в совместном коммюнике, что направят Евросоюзу предложение об ограничительных мерах против России в связи с делом Навального. Санкции могут коснуться тех, кого Париж и Берлин считают виновными в "преступлении", и лиц, "задействованных в программе "Новичок". По мнению дипломатов, сейчас нет других "правдоподобных" объяснений, кроме "ответственности и причастности" Москвы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что Москва не сможет сохранить прежние отношения с Парижем и Берлином. При этом дипломат заметила, что если иностранные коллеги будут готовы пересмотреть конфронтационный курс и откажутся от попыток диктата, то появятся возможности для нормализации диалога.
Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.