https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578740447.html

Британия намерена добиться санкций из-за ситуации вокруг Навального

Великобритания исказила заявление ОЗХО об отравлении Алексея Навального: Лондон ссылается на этот документ и утверждает, что Навальный был отравлен "боевым"... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T00:51

2020-10-08T00:51

2020-10-08T00:51

госпитализация алексея навального

россия

доминик рааб

алексей навальный

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> исказила заявление ОЗХО об отравлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>: Лондон ссылается на этот документ и утверждает, что Навальный был отравлен "боевым" нервно-паралитическим веществом, хотя в тексте ОЗХО нет слова "боевое"; одновременно Британия высказывается в поддержку введения санкций против РФ. С таким заявлением выступил глава британского МИД <a href="http://ria.ru/person_dominik-raab/" target="_blank" data-auto="true">Доминик Рааб</a>, вновь напомнивший о намерении Лондона "призвать РФ к ответу" за произошедшее.Ранее ОЗХО заявляла, что эксперты организации обнаружили во взятых у Навального образцах следы вещества, имеющего признаки, схожие с тем, что на западе называют "новичок". При этом модификация обнаруженного у Навального вещества не внесена в перечень запрещенных веществ. Как говорилось в заявлении ОЗХО, результаты анализа " подтверждают, что биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и мочи господина Навального, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов, принадлежащих к спискам 1.A.14 и 1.A.15". При этом в тексте отсутствовали какие-либо упоминания о боевом нервно-паралитическом веществе.Несмотря на это глава британского МИД утверждает, что в выводах ОЗХО содержалось упоминание о боевом нервно-паралитическом веществе.Рааб, говоря о предложении <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> по введению против России санкций, утверждает, что вместо того, чтобы дать ясные ответы на задаваемые вопросы, "российские власти продолжают предпринимать попытки расследовать атаку, которые не вызывают доверия".Ранее главы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Франции</a> и Германии в совместном коммюнике заявили, что направят европейским странам предложения о санкциях в связи с инцидентом с Навальным. При этом отмечалось, что Париж и Берлин "неоднократно" призывали Россию пролить свет на обстоятельства якобы отравления Навального и тех, кто совершил преступление, но Москва пока "не предоставила убедительных объяснений"."Мы будем работать с международными партнерами над выработкой санкций, направленных на российских официальных лиц, которые будут признаны ответственными за это преступление, а также на тех, кто был причастен к разработке программы химических вооружений "Новичок". Мы продолжим работать с ОЗХО и всеми нашими международными партнерами... для привлечения России к ответственности", - заключил министр.Ранее Британия уже заявляла о готовности поддержать давление на Россию в связи с инцидентом с Навальным.Публикацию заявления Рааб сопроводил твитом с призывом к РФ провести расследование случившегося.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/mid-navalnyy-1578723161.html

https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578685778.html

https://ria.ru/20201007/zyuganov-1578607965.html

https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578606271.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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