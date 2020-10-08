https://ria.ru/20201008/naftogaz-1578913719.html

Против руководства "Нафтогаза" возбудили дело о госизмене

Против руководства "Нафтогаза Украины" возбудили уголовное дело о госизмене. Об этом "Громадському радио" сообщил глава компании Андрей Коболев. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T19:51

2020-10-08T19:51

2020-10-08T23:11

ситуация на украине

андрей коболев

нафтогаз украины

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 8 окт — РИА Новости. </strong>Против руководства <a href="https://ria.ru/organization_Naftogaz_Ukrainy/" target="_blank">"Нафтогаза Украины"</a> возбудили уголовное дело о госизмене. Об этом "Громадському радио" сообщил глава компании <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kobolev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Коболев</a>."Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев", — сказал он.По словам Коболева, он получил бумаги с обвинениями в госизмене, однако не знает, когда и кем было открыто дело.Как отметил глава "Нафтогаза", в компании эти подозрения воспринимают как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии"."Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту по резерву долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", — добавил он..Коболев заявил, что уже сбился со счета уголовных дел против компании.НАК "Нафтогаз Украины" полностью принадлежит государству и объединяет "Укргаздобычу", "Укрнафту" и газотранспортный "Укртрансгаз" (в этом году завершился процесс выделения ГТС независимому оператору).

https://ria.ru/20200921/gaz-1577573199.html

https://ria.ru/20200916/gaz-1577292798.html

Арсений Новиков Не могут они жить спокойно. 13

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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