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Долгих был примером мудрого парламентария, заявил председатель Мосгордумы
Бывший сенатор от Москвы Владимир Долгих был примером талантливого руководителя, мудрого парламентария и олицетворением эпохи, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T10:24
2020-10-08T10:24
алексей шапошников
владимир долгих
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Бывший сенатор от Москвы <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dolgikh/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Долгих</a> был примером талантливого руководителя, мудрого парламентария и олицетворением эпохи, сообщил РИА Новости председатель Мосгордумы <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_SHaposhnikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Шапошников</a>.Ранее председатель комитета Совета Федерации по регламенту <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Timchenko_2/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Тимченко</a> сообщил РИА Новости, что бывший сенатор от <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Владимир Долгих скончался на 96-м году жизни."Не стало Владимира Ивановича Долгих... Трудно подобрать слова. С Владимиром Ивановичем нас связывало очень многое - от рабочих дел, реализации патриотических программ до простой человеческой дружбы. Для меня он был и остается олицетворением эпохи, примером талантливого руководителя, мудрого парламентария, настоящего патриота и гражданина своей страны. Вечная память, Владимир Иванович", - сказал Шапошников.
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алексей шапошников, владимир долгих, москва, общество

Долгих был примером мудрого парламентария, заявил председатель Мосгордумы

10:24 08.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВладимир Долгих
Владимир Долгих - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Бывший сенатор от Москвы Владимир Долгих был примером талантливого руководителя, мудрого парламентария и олицетворением эпохи, сообщил РИА Новости председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что бывший сенатор от Москвы Владимир Долгих скончался на 96-м году жизни.
"Не стало Владимира Ивановича Долгих... Трудно подобрать слова. С Владимиром Ивановичем нас связывало очень многое - от рабочих дел, реализации патриотических программ до простой человеческой дружбы. Для меня он был и остается олицетворением эпохи, примером талантливого руководителя, мудрого парламентария, настоящего патриота и гражданина своей страны. Вечная память, Владимир Иванович", - сказал Шапошников.
Владимир Долгих - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 09:56
Умер экс-сенатор Владимир Долгих
 
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Алексей ШапошниковВладимир ДолгихМоскваОбщество
 
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