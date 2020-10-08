https://ria.ru/20201008/mosgorduma-1578769104.html

Долгих был примером мудрого парламентария, заявил председатель Мосгордумы

Бывший сенатор от Москвы Владимир Долгих был примером талантливого руководителя, мудрого парламентария и олицетворением эпохи, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T10:24

2020-10-08T10:24

2020-10-08T10:24

алексей шапошников

владимир долгих

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Бывший сенатор от Москвы <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dolgikh/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Долгих</a> был примером талантливого руководителя, мудрого парламентария и олицетворением эпохи, сообщил РИА Новости председатель Мосгордумы <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_SHaposhnikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Шапошников</a>.Ранее председатель комитета Совета Федерации по регламенту <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Timchenko_2/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Тимченко</a> сообщил РИА Новости, что бывший сенатор от <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Владимир Долгих скончался на 96-м году жизни."Не стало Владимира Ивановича Долгих... Трудно подобрать слова. С Владимиром Ивановичем нас связывало очень многое - от рабочих дел, реализации патриотических программ до простой человеческой дружбы. Для меня он был и остается олицетворением эпохи, примером талантливого руководителя, мудрого парламентария, настоящего патриота и гражданина своей страны. Вечная память, Владимир Иванович", - сказал Шапошников.

https://ria.ru/20201008/senator-1578764361.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей шапошников, владимир долгих, москва, общество