https://ria.ru/20201008/mmkf-1578922155.html

Гран-при ММКФ получил фильм Андрея Зайцева "Блокадный дневник"

Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотой Святой Георгий" получил фильм Андрея Зайцева "Блокадный дневник", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T21:01

2020-10-08T21:01

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тимур бекмамбетов

ленинград

даниил гранин (герман)

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотой Святой Георгий" получил фильм Андрея Зайцева "Блокадный дневник", передает корреспондент РИА Новости.Церемония награждения победителей прошла в четверг вечером в ККЗ "Россия" в Москве.Приз лауреату вручил председатель жюри ММКФ Тимур Бекмамбетов."Мы думали с жюри, что же такое гран-при, и пришли к выводу, что это все-таки приз за послание, что важного фильм говорит нам, зрителям, сегодня. Мы понимаем, что живем в трудное время, но нужно помнить, что самый большой грех - это грех уныния. Мы все переживем и станем лучше", - сказал Бекмамбетов, вручая приз режиссеру.Сценарий фильма написан по мотивам произведений Даниила Гранина, Ольги Берггольц и другим воспоминаниям блокадников. Главные роли исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден."Во всем мире, по большому счету, про блокаду Ленинграда ничего не знают, и в этом наша вина, что мы не напоминаем об этом. Фильм был снят, чтобы мы помнили...", - сказал о своем творении Зайцев.Московский международный кинофестиваль (ММКФ) проходит в столице с 1 по 8 октября.ММКФ - старейший в мире фестиваль класса "А". Впервые фестиваль прошел в 1935 году, после чего не проводился. С 1959 года по 2000 фестиваль проходил раз в два года. С 2000 года кинофорум проводится ежегодно.

https://ria.ru/20201008/mmkf-1578816018.html

https://ria.ru/20201007/kitoboy-1578462133.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, тимур бекмамбетов, ленинград, даниил гранин (герман)