https://ria.ru/20201008/mmkf-1578816018.html
Драма "Блокадный дневник" получила Приз зрительских симпатий ММКФ
Военная драма Андрея Зайцева "Блокадный дневник" получила Приз зрительских симпатий Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщила на... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:27
2020-10-08T13:27
2020-10-08T13:27
культура
кино и сериалы
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даниил гранин (герман)
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Военная драма Андрея Зайцева "Блокадный дневник" получила Приз зрительских симпатий Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщила на пресс-конференции в четверг главный редактор портала "ПрофиСинема" Нина Ромодановская.ММКФ проходит в столице с 1 по 8 октября, "Блокадный дневник" вошел в основную конкурсную программу."В этом году зрители выбрали непростую картину "Блокадный дневник". Она и ужасает, и шокирует, но вместе с тем картина с мощнейшим гуманистическим посылом. Мы вручаем этот приз Андрею Зайцеву", - сказала Ромодановская.Режиссер отметил, что он старался снять фильм так, чтобы массовый зритель смог посмотреть такое сложное кино. "Мы хотели сделать его понятным, этот приз для нас очень важен", - сказал Зайцев.События фильма разворачиваются в первую блокадную зиму. По сюжету молодая женщина, недавно похоронившая мужа, пешком через весь город идет к своему отцу, чтобы увидеть его в последний раз. Зритель вместе с героиней проходит весь этот непростой путь. Сценарий фильма написан по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина, а также по воспоминаниям блокадников и их дневникам. Главные роли исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден.
https://ria.ru/20201008/mmkf-1578658994.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, даниил гранин (герман)
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Военная драма Андрея Зайцева "Блокадный дневник" получила Приз зрительских симпатий Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщила на пресс-конференции в четверг главный редактор портала "ПрофиСинема" Нина Ромодановская.
ММКФ проходит в столице с 1 по 8 октября, "Блокадный дневник" вошел в основную конкурсную программу.
"В этом году зрители выбрали непростую картину "Блокадный дневник". Она и ужасает, и шокирует, но вместе с тем картина с мощнейшим гуманистическим посылом. Мы вручаем этот приз Андрею Зайцеву", - сказала Ромодановская.
Режиссер отметил, что он старался снять фильм так, чтобы массовый зритель смог посмотреть такое сложное кино. "Мы хотели сделать его понятным, этот приз для нас очень важен", - сказал Зайцев.
События фильма разворачиваются в первую блокадную зиму. По сюжету молодая женщина, недавно похоронившая мужа, пешком через весь город идет к своему отцу, чтобы увидеть его в последний раз. Зритель вместе с героиней проходит весь этот непростой путь. Сценарий фильма написан по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина, а также по воспоминаниям блокадников и их дневникам. Главные роли исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден.