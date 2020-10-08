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https://ria.ru/20201008/mks-1578792219.html
Место утечки на МКС попытаются "максимально заклеить скотчем"
Подмосковный Центр управления полетами попросил экипаж МКС "максимально заклеить скотчем" район стыковочного узла в "протекающем" отсеке модуля "Звезда",... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:55
2020-10-08T13:04
хочу стать космонавтом
кристофер кэссиди
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
анатолий иванишин
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Подмосковный Центр управления полетами попросил экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> "максимально заклеить скотчем" район стыковочного узла в "протекающем" отсеке модуля "Звезда", следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.В промежуточной камере "Звезды", где выявлена утечка воздуха, имеется стыковочный узел, к которому причаливают пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогресс". "Дырка" между тем по-прежнему не найдена."Вот тот, по периметру, что ты прошел, стык [стыковочного агрегата], там, где мастикой замазано, надо уже без пузырей максимально заклеить скотчем", - попросил космонавта <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Вагнера</a> специалист Центра.Российский космонавт также продолжает завешивать "протекающий" отсек пакетами, которые должны помочь найти место утечки воздуха.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Krikalev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Крикалева</a>, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.Сейчас на МКС находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и Иван Вагнер, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
https://ria.ru/20201007/mks-1578542280.html
https://ria.ru/20201005/mks-1578317638.html
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кристофер кэссиди, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, анатолий иванишин

Место утечки на МКС попытаются "максимально заклеить скотчем"

11:55 08.10.2020 (обновлено: 13:04 08.10.2020)
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подмосковный Центр управления полетами попросил экипаж МКС "максимально заклеить скотчем" район стыковочного узла в "протекающем" отсеке модуля "Звезда", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
В промежуточной камере "Звезды", где выявлена утечка воздуха, имеется стыковочный узел, к которому причаливают пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогресс". "Дырка" между тем по-прежнему не найдена.
"Вот тот, по периметру, что ты прошел, стык [стыковочного агрегата], там, где мастикой замазано, надо уже без пузырей максимально заклеить скотчем", - попросил космонавта Ивана Вагнера специалист Центра.
Российский космонавт также продолжает завешивать "протекающий" отсек пакетами, которые должны помочь найти место утечки воздуха.
Ночное небо и Большая Медведица с борта МКС - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Эксперт оценил долговечность МКС на фоне утечек воздуха
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.
Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.
По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
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Хочу стать космонавтомКристофер КэссидиЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСААнатолий Иванишин
 
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