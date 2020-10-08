https://ria.ru/20201008/minirovanie-1578844280.html
МВД прокомментировало слова Навального о "минировании" аэропорта Омска
Сообщение о минировании объектов в Омске, из-за чего там якобы не смог приземлиться самолет с Алексеем Навальным, отправили с помощью серверов в Германии,... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:10
2020-10-08T15:10
2020-10-08T17:32
госпитализация алексея навального
германия
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Сообщение о минировании объектов в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, из-за чего там якобы не смог приземлиться самолет с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, отправили с помощью серверов в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, говорится в сообщении управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу."По факту ложного сообщения о минировании 20 августа районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков, аэропорта <...> возбуждено уголовное дело. <...> Это заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба", — говорится в сообщении.Отмечается, что по указанным адресам предметов, представляющих опасность для граждан, обнаружено не было. Подчеркивается, что проведение полицейскими проверок не повлияло на работу учреждений, за исключением временной эвакуации сотрудников и посетителей. Так, при эвакуации омского аэропорта были эвакуированы из здания 180 посетителей и 58 сотрудников аэропорта — "за исключением служб, обеспечивающих безопасность полетов, работа которых не прерывалась"."С учетом появления в СМИ информации о том, что заведомо ложное сообщение о заминированных учреждениях города Омска было сделано с целью помешать экстренной посадке рейсового самолета, в числе пассажиров которого находился Навальный, следователями отрабатываются дополнительные версии случившегося", — добавляется в сообщении.Установлено, что анонимное сообщение было отправлено посредством почтового сервиса, который предоставляет бесплатные услуги временной электронной почты."Серверы данного почтового сервиса расположены на территории Федеративной Республики Германия", — подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578843255.html
Vasily Zaharov
Чем еще посмешите клоуны
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Калинка Малинкова
Как однажды говорил большой специалист по интернету, Владимир Владимирович Путин, отмазывая российских хакеров от вмешательства в американские выборы: "Кто знает, что это за хакеры? Кто сказал, что они действовали из России?" Аналогично, то, что серверы находятся в Германии, никак не помогает в установлении личности, отправившего сообщение.
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германия
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, германия, омск, происшествия
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Сообщение о минировании объектов в Омске
, из-за чего там якобы не смог приземлиться самолет с Алексеем Навальным
, отправили с помощью серверов в Германии
, говорится в сообщении управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
"По факту ложного сообщения о минировании 20 августа районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков, аэропорта <...> возбуждено уголовное дело. <...> Это заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по указанным адресам предметов, представляющих опасность для граждан, обнаружено не было. Подчеркивается, что проведение полицейскими проверок не повлияло на работу учреждений, за исключением временной эвакуации сотрудников и посетителей. Так, при эвакуации омского аэропорта были эвакуированы из здания 180 посетителей и 58 сотрудников аэропорта — "за исключением служб, обеспечивающих безопасность полетов, работа которых не прерывалась".
"С учетом появления в СМИ информации о том, что заведомо ложное сообщение о заминированных учреждениях города Омска было сделано с целью помешать экстренной посадке рейсового самолета, в числе пассажиров которого находился Навальный, следователями отрабатываются дополнительные версии случившегося", — добавляется в сообщении.
Установлено, что анонимное сообщение было отправлено посредством почтового сервиса, который предоставляет бесплатные услуги временной электронной почты.
"Серверы данного почтового сервиса расположены на территории Федеративной Республики Германия", — подчеркивается в сообщении.