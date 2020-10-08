Власти Москвы считают достаточными введенные меры по коронавирусу
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДевушка в медицинской маске на одной из улиц в Москве
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Меры, которые введены в Москве в рамках борьбы с коронавирусом, являются достаточными в текущих условиях, власти готовы к диалогу с бизнесом по поводу принимаемых мер, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
"Те меры, которые введены в столице, являются достаточными в текущих условиях. Важно подчеркнуть, что их строгое соблюдение – это ключевой фактор, от которого зависит эпидемиологическая ситуация в столице. Они направлены на обеспечение безопасности москвичей и предотвращение распространения коронавирусной инфекции", - рассказал Данчиков.
По его словам, требование о переводе не менее 30% работников на удаленную работу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Москвы, а также форма, по которой необходимо еженедельно предоставлять информацию на официальном сайте мэра и правительства Москвы, утверждены указом мэра.
"Нам важно, чтобы сотрудники были переведены на удаленный режим работы по факту, а не формально – "на бумажке". Мы готовы к диалогу, готовы слышать бизнес и корректировать процесс взаимодействия. Однако безопасность москвичей – это наш приоритет, поэтому мы будем требовать от работодателей неукоснительного соблюдения требований, установленных указом", - подчеркнул собеседник агентства.
Он добавил, что в случае выявления нарушений органами правительства Москвы и сотрудниками Роспотребнадзора, руководители предприятий и организаций будут вызваны для составления протокола об административном правонарушении. Штраф за данное нарушение для юридических лиц может составить 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей до 50 тысяч, а при повторном выявлении нарушения – приостановление деятельности.
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