https://ria.ru/20201008/mery-1578923585.html

Власти Москвы считают достаточными введенные меры по коронавирусу

Меры, которые введены в Москве в рамках борьбы с коронавирусом, являются достаточными в текущих условиях, власти готовы к диалогу с бизнесом по поводу... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T21:10

2020-10-08T21:10

2020-10-08T21:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Меры, которые введены в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в рамках борьбы с <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a>, являются достаточными в текущих условиях, власти готовы к диалогу с бизнесом по поводу принимаемых мер, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков."Те меры, которые введены в столице, являются достаточными в текущих условиях. Важно подчеркнуть, что их строгое соблюдение – это ключевой фактор, от которого зависит эпидемиологическая ситуация в столице. Они направлены на обеспечение безопасности москвичей и предотвращение распространения коронавирусной инфекции", - рассказал Данчиков.По его словам, требование о переводе не менее 30% работников на удаленную работу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Москвы, а также форма, по которой необходимо еженедельно предоставлять информацию на официальном сайте мэра и правительства Москвы, утверждены указом мэра."Нам важно, чтобы сотрудники были переведены на удаленный режим работы по факту, а не формально – "на бумажке". Мы готовы к диалогу, готовы слышать бизнес и корректировать процесс взаимодействия. Однако безопасность москвичей – это наш приоритет, поэтому мы будем требовать от работодателей неукоснительного соблюдения требований, установленных указом", - подчеркнул собеседник агентства.Он добавил, что в случае выявления нарушений органами правительства Москвы и сотрудниками <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, руководители предприятий и организаций будут вызваны для составления протокола об административном правонарушении. Штраф за данное нарушение для юридических лиц может составить 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей до 50 тысяч, а при повторном выявлении нарушения – приостановление деятельности.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201008/online-pokupki-1578657161.html

https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578799477.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество