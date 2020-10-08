Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/mery-1578923585.html
Власти Москвы считают достаточными введенные меры по коронавирусу
Меры, которые введены в Москве в рамках борьбы с коронавирусом, являются достаточными в текущих условиях, власти готовы к диалогу с бизнесом по поводу... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T21:10
2020-10-08T21:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578893341_0:0:3438:1934_1400x0_80_0_0_f56763f42f2b630b34f912c6ab77a212.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Меры, которые введены в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в рамках борьбы с <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a>, являются достаточными в текущих условиях, власти готовы к диалогу с бизнесом по поводу принимаемых мер, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков."Те меры, которые введены в столице, являются достаточными в текущих условиях. Важно подчеркнуть, что их строгое соблюдение – это ключевой фактор, от которого зависит эпидемиологическая ситуация в столице. Они направлены на обеспечение безопасности москвичей и предотвращение распространения коронавирусной инфекции", - рассказал Данчиков.По его словам, требование о переводе не менее 30% работников на удаленную работу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Москвы, а также форма, по которой необходимо еженедельно предоставлять информацию на официальном сайте мэра и правительства Москвы, утверждены указом мэра."Нам важно, чтобы сотрудники были переведены на удаленный режим работы по факту, а не формально – "на бумажке". Мы готовы к диалогу, готовы слышать бизнес и корректировать процесс взаимодействия. Однако безопасность москвичей – это наш приоритет, поэтому мы будем требовать от работодателей неукоснительного соблюдения требований, установленных указом", - подчеркнул собеседник агентства.Он добавил, что в случае выявления нарушений органами правительства Москвы и сотрудниками <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, руководители предприятий и организаций будут вызваны для составления протокола об административном правонарушении. Штраф за данное нарушение для юридических лиц может составить 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей до 50 тысяч, а при повторном выявлении нарушения – приостановление деятельности.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201008/online-pokupki-1578657161.html
https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578799477.html
4
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578893341_425:0:3156:2048_1400x0_80_0_0_7622fc6174cda7eebd0c508330b1f06d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Власти Москвы считают достаточными введенные меры по коронавирусу

21:10 08.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДевушка в медицинской маске на одной из улиц в Москве
Девушка в медицинской маске на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Меры, которые введены в Москве в рамках борьбы с коронавирусом, являются достаточными в текущих условиях, власти готовы к диалогу с бизнесом по поводу принимаемых мер, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
"Те меры, которые введены в столице, являются достаточными в текущих условиях. Важно подчеркнуть, что их строгое соблюдение – это ключевой фактор, от которого зависит эпидемиологическая ситуация в столице. Они направлены на обеспечение безопасности москвичей и предотвращение распространения коронавирусной инфекции", - рассказал Данчиков.
Девушка делает онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 08:00
Снова на самоизоляцию: насколько подорожают покупки в интернете
По его словам, требование о переводе не менее 30% работников на удаленную работу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Москвы, а также форма, по которой необходимо еженедельно предоставлять информацию на официальном сайте мэра и правительства Москвы, утверждены указом мэра.
"Нам важно, чтобы сотрудники были переведены на удаленный режим работы по факту, а не формально – "на бумажке". Мы готовы к диалогу, готовы слышать бизнес и корректировать процесс взаимодействия. Однако безопасность москвичей – это наш приоритет, поэтому мы будем требовать от работодателей неукоснительного соблюдения требований, установленных указом", - подчеркнул собеседник агентства.
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 12:24Распространение нового коронавируса
Вирусологи спрогнозировали переломный момент в ситуации с COVID-19
Он добавил, что в случае выявления нарушений органами правительства Москвы и сотрудниками Роспотребнадзора, руководители предприятий и организаций будут вызваны для составления протокола об административном правонарушении. Штраф за данное нарушение для юридических лиц может составить 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей до 50 тысяч, а при повторном выявлении нарушения – приостановление деятельности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Обсудить4
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт рассказал, как включать и выключать компьютер с телефона
02:12США заявили, что Россия мешает им получить вакцину от коронавируса
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00У Трампа не обнаружили признаков прогрессирующей болезни
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
22:27Власти Армении ужесточили режим военного положения
Лента новостейМолния