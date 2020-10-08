https://ria.ru/20201008/kredity-1578762027.html

Президент Сирии оценил вероятность новых кредитов у России

Сирия обсуждала с Россией вопрос новых кредитов, но пока не готова брать займы без возможности выполнить обязательства, заявил в интервью РИА Новости сирийский... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T09:39

2020-10-08T09:39

2020-10-08T12:34

россия

башар асад

сирия

в мире

экономика

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<strong>ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирия</a> обсуждала с Россией вопрос новых кредитов, но пока не готова брать займы без возможности выполнить обязательства, заявил в интервью РИА Новости сирийский президент <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a>."Мы думаем о кредитах, мы обсуждали это с нашими российскими коллегами, но нужно подготовиться к такому шагу, прежде чем говорить об этом серьезно, на практическом уровне", - сообщил Асад.По его словам, Дамаск считает важным в нынешней экономической ситуации Сирии обращаться за кредитами, но в то же время нельзя идти на подобный шаг, не имея возможности затем выплатить эти кредиты."Иначе это станет тяжелым бременем для экономики, так что нужно учитывать эти аспекты", - добавил сирийский лидер.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >></a></strong>

https://ria.ru/20201006/asad-1578361372.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, башар асад, сирия, в мире, экономика