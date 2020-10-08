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Президент Сирии оценил вероятность новых кредитов у России
Сирия обсуждала с Россией вопрос новых кредитов, но пока не готова брать займы без возможности выполнить обязательства, заявил в интервью РИА Новости сирийский... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T09:39
2020-10-08T12:34
россия
башар асад
сирия
в мире
экономика
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<strong>ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирия</a> обсуждала с Россией вопрос новых кредитов, но пока не готова брать займы без возможности выполнить обязательства, заявил в интервью РИА Новости сирийский президент <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a>."Мы думаем о кредитах, мы обсуждали это с нашими российскими коллегами, но нужно подготовиться к такому шагу, прежде чем говорить об этом серьезно, на практическом уровне", - сообщил Асад.По его словам, Дамаск считает важным в нынешней экономической ситуации Сирии обращаться за кредитами, но в то же время нельзя идти на подобный шаг, не имея возможности затем выплатить эти кредиты."Иначе это станет тяжелым бременем для экономики, так что нужно учитывать эти аспекты", - добавил сирийский лидер.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201006/asad-1578361372.html
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россия, башар асад, сирия, в мире, экономика

Президент Сирии оценил вероятность новых кредитов у России

09:39 08.10.2020 (обновлено: 12:34 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству "РИА Новости"
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости
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ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости. Сирия обсуждала с Россией вопрос новых кредитов, но пока не готова брать займы без возможности выполнить обязательства, заявил в интервью РИА Новости сирийский президент Башар Асад.
"Мы думаем о кредитах, мы обсуждали это с нашими российскими коллегами, но нужно подготовиться к такому шагу, прежде чем говорить об этом серьезно, на практическом уровне", - сообщил Асад.
По его словам, Дамаск считает важным в нынешней экономической ситуации Сирии обращаться за кредитами, но в то же время нельзя идти на подобный шаг, не имея возможности затем выплатить эти кредиты.
"Иначе это станет тяжелым бременем для экономики, так что нужно учитывать эти аспекты", - добавил сирийский лидер.
Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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