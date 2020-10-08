https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578830306.html
В России третий день подряд выявили более 11 тысяч случаев COVID-19
В российских регионах третий день подряд фиксируется более 11 тысяч новых случаев COVID-19. Соответствующие данные публикует оперативный штаб по борьбе с... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:17
2020-10-08T14:17
2020-10-08T14:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
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санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>В российских регионах третий день подряд фиксируется более 11 тысяч новых случаев COVID-19. Соответствующие данные публикует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.Так, за прошедшие сутки было выявлено 11 493 заболевших, умер 191 человек, выписались 7054. Темп прироста держится на уровне 0,9 процента.Наибольшее число новых пациентов зафиксировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (3323 случая), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (461 случай), и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (433 случая).Накануне сообщалось об 11 115 заболевших, 202 скончавшихся и 6699 поправившихся. Во вторник прирост составил 11 615 новых случаев COVID-19.Общее число заразившихся с начала эпидемии в России составляет 1 260 112 человек, из них более 22 тысяч погибли, свыше миллиона вылечились.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578799477.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург