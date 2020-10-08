https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578745693.html

Попова сообщила об усложнении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России усложняется, поэтому сейчас необходимо ответственно отнестись ко всем мерам по борьбе с COVID-19, сказала руководитель... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T05:20

2020-10-08T05:20

2020-10-08T05:20

распространение нового коронавируса

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр попов

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

университет джонса хопкинса

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<strong>МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом в России усложняется, поэтому сейчас необходимо ответственно отнестись ко всем мерам по борьбе с COVID-19, сказала руководитель <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> в интервью Наиле Аскер-заде на канале <a href="https://live.russia.tv/channel/1/" target="_blank">"Россия 1"</a>.Она отметила, что сейчас темпы распространения инфекции ускорились в 60 регионах, однако власти были готовы к такому развитию событий. <a href="http://ria.ru/person_AleksandrPopov/" target="_blank" data-auto="true">Попова</a> добавила, что в 20 субъектах обстановка стабильная, в некоторых рост заболеваемости пошел на спад — но только там, где строго соблюдают ограничения.Отпуска и коронавирусКак пояснила Попова, распространение инфекции связано с тем, что сейчас многие россияне вернулись из отпусков "с коронавирусом".При этом в образовательных учреждениях ухудшения ситуации с COVID-19 не наблюдается.По словам Поповой, основная часть новых случаев приходится на россиян от 30 до 49 лет. Однако и среди пожилых показатели растут, указала она.Анна Попова обратила внимание на необходимость создания новых тестов для определения уровня иммунитета к коронавирусной инфекции, по ее словам этим занимаются научные центры в Оболенске и научный центр Вектор. Главный санитарный врач также упомянула, что пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19 центра "Вектор" планируется начать в конце октября.В заключении, глава Роспотребнадзора подчеркнула, что на сегодняшний день важнее всего соблюдать установленные из-за COVID-19 требования, иначе придется принимать "другие меры".Рекомендации ВОЗВведение жестких ограничений на национальном уровне из-за роста заболеваемости коронавирусом может применяться как крайняя мера, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России <a href="http://ria.ru/person_melita-vuynovich/" target="_blank" data-auto="true">Мелита Вуйнович</a>.Она добавила, что сейчас страны научились бороться с вирусом, оставляя работающими экономику и систему образования. При этом такой опыт не означает, что следует исключить локальные, ограниченные по времени и секторальные ограничения.При этом за прошедшие сутки в России впервые с 8 сентября зафиксировали снижение заболеваемости. В стране выявили 11 115 случаев COVID-19, это на 500 меньше, чем днем ранее.Умерли 202 человека, выздоровели 6699. Темп прироста составил 0,9%, у 27,2% нет симптомов.Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 35 миллионов, как минимум миллион из них скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank" data-auto="true">Университета Джонса Хопкинса</a>, — Соединенные Штаты Америки, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилия</a>.Россия остается на четвертой строчке, опережая <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank" data-auto="true">Перу</a>, <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испанию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентину</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексику</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францию</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> и <a href="http://ria.ru/location_Chile/" target="_blank" data-auto="true">Чили</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578743492.html

https://ria.ru/20201007/kommunarka-1578648732.html

Антивирус Ну как же они задолбали, тошнит уже от их вида! 108

Александр Исмаилов Да у большинства людей нервозность не от короны, а от того что их дома закроют и бизнес с работай полетит к чертям. 105

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр попов, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, университет джонса хопкинса