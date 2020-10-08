https://ria.ru/20201008/kipr-1578814441.html

Власти оккупированной части Кипра открыли "город-призрак" Варошу

Власти оккупированной части Кипра в четверг открыли пропускной пункт для посещения закрытого в течение 46 лет туристического квартала Вароша города Фамагусты,... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:14

2020-10-08T13:14

2020-10-08T13:28

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<strong>АФИНЫ, 8 окт – РИА Новости.</strong> Власти оккупированной части <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a> в четверг открыли пропускной пункт для посещения закрытого в течение 46 лет туристического квартала Вароша города <a href="http://ria.ru/location_Famagusta/" target="_blank" data-auto="true">Фамагусты</a>, сообщает газета <a href="https://politis.com.cy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Politis</a>.О предстоящем открытии набережной Вароши сообщил президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Тайип Эрдоган</a>, выступая 6 октября в Анкаре на совместной пресс-конференции с премьер-министром самопровозглашенной Турецкой республики <a href="http://ria.ru/location_The_Turkish_Republic_of_Northern_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Северного Кипра</a> (TРСК) Эрсином Татаром.Туристический курорт Вароша (турецкое название Мараш) в Фамагусте был закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароша защищена резолюцией Совета Безопасности ООН 1984 года, в которой говорится, что пустой город может быть заселен только его первоначальными жителями. В феврале этого года представители Турции и непризнанной ТРСК заявили о намерении открыть поселение.Татар претендует на пост лидера турок-киприотов на выборах, которые состоятся на оккупированных территориях 11 октября.Как сообщает газета, в своем аккаунте в Twitter Татар написал, что они "восстанавливают закрытую Варошу для человечества, Кипра и всего мира"."Мы все вместе идем от открытой Вароши к новому будущему", - написал Татар, перефразируя один из своих предвыборных лозунгов."Вскоре после 12 часов дня (время совпадает с московским), наконец, был открыт пропускной пункт. Людям, которые были там, сказали, что они могут пройти. Никто не просил документы или удостоверения личности, и люди двинулись с дороги на побережье", - сообщает издание.Некоторые были с турецкими флагами, а также флагами ТРСК.

https://ria.ru/20200914/turtsiya-1577171414.html

https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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