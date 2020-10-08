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Британский фильм "Хильда" получил на ММКФ приз FIPRESCI
Приз Международной федерации прессы FIPRESCI на Международном московском фестивале получил британский фильм Риши Пэлэма "Хильда", сообщило на пресс-конференции... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:18
2020-10-08T13:18
2020-10-08T13:18
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Приз Международной федерации прессы FIPRESCI на Международном московском фестивале получил британский фильм Риши Пэлэма "Хильда", сообщило на пресс-конференции в четверг жюри FIPRESCI.ММКФ проходит в столице с 1 по 8 октября, фильм "Хильда" представлен в основной конкурсной программе.По сюжету, накануне школьного выпускного старшеклассница Хильда оказывается в сложной ситуации. Родители собираются разводиться и целиком заняты бесконечным выяснением отношений, а бремя ответственности по уходу за младшими детьми ложится на старшую дочь. Чтобы как-то пережить этот непростой период в жизни, Хильда начинает танцевать.
https://ria.ru/20201008/mmkf-1578658994.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Приз Международной федерации прессы FIPRESCI на Международном московском фестивале получил британский фильм Риши Пэлэма "Хильда", сообщило на пресс-конференции в четверг жюри FIPRESCI.
ММКФ проходит в столице с 1 по 8 октября, фильм "Хильда" представлен в основной конкурсной программе.
По сюжету, накануне школьного выпускного старшеклассница Хильда оказывается в сложной ситуации. Родители собираются разводиться и целиком заняты бесконечным выяснением отношений, а бремя ответственности по уходу за младшими детьми ложится на старшую дочь. Чтобы как-то пережить этот непростой период в жизни, Хильда начинает танцевать.