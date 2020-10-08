https://ria.ru/20201008/katoliki--1578896829.html

Российские католики призвали соблюдать меры безопасности из-за COVID-19

Участники конференции католических епископов России призвали соблюдать меры предосторожности в связи с эпидемией коронавируса, говорится в сообщении,... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T18:15

2020-10-08T18:15

2020-10-08T18:15

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Участники конференции католических епископов России призвали соблюдать меры предосторожности в связи с эпидемией коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте конференции.Пленарное заседание конференции католических епископов России состоялось 5-6 октября в Москве. В нем приняли участие митрополит архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт, ординарий епархии святого Иосифа в Иркутске епископ Кирилл Климович."Участники (пленарного заседания конференции – ред.) призывают верных и дальше соблюдать нормы безопасности и молиться о прекращении пандемии, а пастырей, вместе с народом Божьим, — искать пути для того, чтобы сакраментальная жизнь и социальное служение Церкви возобновились", - сказано в сообщении.Также епископы поблагодарили верующих за усиление домашней молитвенной жизни и выразили сочувствие родственникам умерших, а также тем, кто пострадал или страдает от последствий инфекции, и "тем, кто боится за свое будущее". В заключение епископы помолились о священнослужителях и монашествующих католической Церкви во всем мире, "а также других конфессий, которых Господь призвал к себе в это время".

https://ria.ru/20200930/belorussiya-1577988832.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, религия, павел пецци, новости - религия и мировоззрение, москва, новосибирск, иркутск, в мире